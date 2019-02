Venezuela, Maduro chiude le frontiere in Colombia/ Obiettivo, blocco degli aiuti Usa

Lo aveva detto e lo ha fatto: il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha chiuso parzialmente il confine con la Colombia, una decisione presa alla vigilia della consegna degli aiuti umanitari da parte degli Stati Uniti, e che sta creando non poca tensione all’interno del paese dell’America Latina, già particolarmente caotico. Delcy Rodriguez, vicepresidente in carica, ha spiegato che il governo ha disposto la chiusura di tre incroci nello stato di Tachira, per via delle “minacce gravi e illegali” contro la pace e la sovranità venezuelana da parte del governo colombiano. Si tratta di una zona in cui i sostenitori di Guaidò, il leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente, stanno cercando di consegnare il cibo e i medicinali provenienti dagli Stati Uniti. «Come siamo arrivati qui in Colombia? – si “giustifica” il presidente dell’Assemblea nazionale – quando hanno vietato lo spazio aereo, proibito ogni tipo di navigazione, ostacolato le strade, perfino sparato contro i deputati che andavano in convoglio verso la frontiera: noi siamo qui precisamente perché le forze armate venezuelane hanno partecipato anch’esse in questo processo».

VENEZUELA, MADURO CHIUDE LE FRONTIERE IN COLOMBIA

Intanto si registrano tensioni anche lungo il confine con il Brasile, dove venerdì un gruppo di militari venezuelani ha aperto il fuoco contro un posto di blocco di indigeni Pemon a Gran Sabana, nei pressi della frontiera verdeoro: uccisa una donna, mentre i feriti sono stati almeno 12, come reso noto da alcuni dirigenti locali e deputati dell’opposizione. Da segnalare, infine, la “sfida dei concerti” fra Maduro e Guaidò, vinta da quest’ultimo. Il presidente autoproclamato è comparso a sorpresa sul palco del “Venezuela Aid Live”, importante manifestazione musicale organizzata da Richard Brenson a Cacuta, e che ha attirato migliaia di persone. Diverso invece il risultato del concerto di Maduro, “Hands Off Venezuela”, che ha fatto registrare la presenza di appena qualche migliaio di venezuelani, e artisti ben meno noti.

