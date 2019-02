Momo nei video YouTube di Peppa Pig e Fortnite/ Challenge suicida torna a spaventare

C’è grande paura e allarme in Inghilterra dopo che un nuovo demenziale gioco suicida per minori è apparso in Rete. Sicuramente ricorderete il caso della Balena Azzurra, il cosiddetto gioco che invitava i giovani ad affrontare prove di coraggio fino al suicidio. Questa volta il target sono i bambini piccoli e avrebbe già provocato la morte di due di loro e il metodo è lo stesso: indurre a uccidersi. Il problema è che non si tratta di chat segrete come nei casi precedenti: gli ideatori di Momo infatti si infiltrano in innocenti video su YouTube di cartoni come Peppa Pig o il video game Fortnite. E’ Momo, una inquietante figura femminile dal viso mostruoso, una sorta di maschera, che appare all’improvviso e invita i bambini a una serie di sfide pericolose e mortali, come aprire le manopole del gas in casa o prendere medicinali di vario tipo.

ALLARME NELLE FAMIGLIE

Varie scuole hanno mandato messaggi di allarme ai genitori, dicendo loro di vegliare su cosa guardano i figli e nel caso intervenire immediatamente spegnendo il computer. In uno di questi avvisi si legge: “Spensierato e divertente all’inizio, questo tipo di gioco diventa immediatamente minaccioso, catturando i giocatori che sono incoraggiati a compiere atti di violenza e autolesionismo attraverso una serie di sfide pericolose. Si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo”. La Challenge di Momo invita i bambini a trasferirsi su WhatsApp dove riceveranno le informazioni necessarie minacciandoli che se non le eseguiranno saranno colpiti da una maledizione mortale loro e i familiari. I casi sono numerosi, come un bambino a cui Momo ha detto di prendere un coltello in cucina e di infilarselo nel collo, mentre molti altri sono rimasti traumatizzati dall’apparizione dello spaventoso personaggio.

