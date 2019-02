Trump, il presidente teledipendente/ La sua giornata tipo: alle 11 nello Studio Ovale, poi Twitter e TV

Era noto da tempo che Donald Trump fosse un appassionato di televisione e che spendesse molto del suo tempo davanti ad uno schermo. Axios è riuscita ad ottenere però dalla Casa Bianca una tabella dettagliata con tutti gli impegni del presidente Usa nel corso degli ultimi 3 mesi e ne è venuto fuori come The Donald trascorra non solo molto ma forse troppo del suo tempo. L’attività principale della sua giornata è racchiusa dall’indicazione “executive time”, una dicitura che come riporta Il Post è stata inventata di sana pianta dal suo ex capo di gabinetto, John Kelly, e come sintetizza Politico si traduce in “stare su Twitter, fare telefonate e guardare la tv. Dal 7 novembre all’1 febbraio, Axios ha calcolato che Trump ha trascorso esattamente 297 ore e 15 minuti in executive time, sei volte il tempo che ha passato in viaggio e quasi quattro volte quello che ha trascorso impegnato in incontri e riunioni. Bisogna dire che nella tabella non sono state inserite le riunioni dell’ultimo minuto, di cui solitamente se ne contano un paio al giorno, ma sono numeri in ogni caso indicativi a capire come Trump passi il suo tempo.

LA GIORNATA TIPO DI DONALD TRUMP

Ma com’è strutturata la giornata tipo del Presidente Usa? Le abitudini variano a seconda della personalità dell’inquilino della Casa Bianca di turno. Trump ad esempio non si porta nello Studio Ovale prima delle 11 di mattina. Preso posto dietro alla sua scrivania, il Presidente partecipa a una breve riunione, o col suo capo di gabinetto o con alcuni alti funzionari dell’intelligence, e dopo questo briefing ha inizio ufficialmente la sua giornata lavorativa, che soltanto in casi eccezionali si conclude dopo le 17. E il resto della giornata, vi domanderete? Si tratta di un “resto” abbondante dal momento che Trump va a letto tardi e si sveglia prima delle 6. La risposta sta nell’indicazione di cui parlavamo prima: “executive time”, ovvero tv, Twitter e telefonate. Come riportato da Il Post, la sua portavoce Sarah Huckabee Sanders, ha trovato una definizione molto diplomatica per definire le abitudini dell’uomo più potente del Pianeta:”È il tempo che si concede per avere un contesto più creativo, ciò che lo rende il presidente più produttivo nella storia contemporanea”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA