Venezuela, Salvini vs M5s: “Maduro dittatore fuorilegge”/ Ultime notizie, ko dialogo con Guaidò “no elezioni”

Il Ministro Matteo Salvini oggi pomeriggio ha preso una netta posizione, questa volta anche pubblica (la seconda dopo l’intervista di ieri sera a Quarta Repubblica) contro il Movimento 5 Stelle sul caos attuale in Venezuela: «Nicolas Maduro è un dittatore fuorilegge, affama, incarcera e tortura il suo popolo». Su Twitter il vicepremier prova a lanciare, dopo le parole di Mattarella ieri mattina, un nuovo “ultimatum-appello” ai colleghi di Governo per arrivare finalmente ad un riconoscimento del Presidente ad interim Juan Guaidó in attesa di indire nuove Elezioni. «Spero in elezioni libere e democratiche il prima possibile. Sono vicino ai milioni di italiani, e discendenti di italiani, che vivono, resistono e soffrono in Venezuela», ribadisce ancora Salvini che indica negli appelli lanciati dagli italiani venezuelani (avvenuti nello scorso weekend da Caracas, ndr) la via da seguire per prendere la giusta decisione, «Non c’è nessuno che si è autoproclamato, gli americani, gli alieni o i salviniani. C’è un presidente illegale e c’è una comunità che ha diritto di votare liberamente, e io penso soprattutto al milione di italiani o discendenti di italiani che aspetta libertà».

VENEZUELA, FALLITO DIALOGO CON GUAIDÒ: “NO ELEZIONI ANTICIPATE”

Nel complesso scacchiere internazionale ed europeo sulla crisi in Venezuela, l’Italia continua a recitare un ruolo considerato “ambiguo” che non intende scegliere né Maduro né Guaidó, arrivando però così inevitabilmente a non pendere una decisione comunque utile per la popolazione venezuelana. Salvini (e il Quirinale) sanno bene invece quale parte prendere e starebbero facendo diverse pressioni sul M5s affinché si possa andare ben oltre la “sterile” nota apparsa ieri da Palazzo Chigi «L’Italia appoggia il desiderio del popolo venezuelano di giungere nei tempi più rapidi a nuove elezioni presidenziali libere e trasparenti, attraverso un percorso pacifico e democratico, nel rispetto del principio di autodeterminazione». Intanto da Caracas fallisce anche l’ultimo tentativo di “dialogo” tra le opposizioni regolari e il regime, con Maduro che ha annunciato «escludo che si terranno a breve elezioni presidenziali anticipate, le uniche all’orizzonte sono le legislative del 2020». Lanciando un nuova frecciata contro Guaidó, gli Usa e l’Unione Europea, Maduro aggiunge «non è che ci sia una elezione in più. Ne abbiamo fatte 25 in 20 anni. E negli ultimi 18 mesi abbiamo votato sei volte. E ricordo che le presidenziali del 2018 sono state anticipate su richiesta dell’opposizione». Intanto proseguono le pessime notizie in ambito umanitario dal Paese sudamericano che solo 10 anni fa sembrava destinato al “glorioso avvenire economico”: in un rapporto dell’Unicef si denuncia come il Venezuela sia entrato nei 59 Stati dove la situazione dei bambini è considerata in grave emergenza. «Nel 2019 l’Unicef ha chiesto uno stanziamento di oltre 100 milioni di dollari per l’emergenza in America Latina e Caraibi, di cui circa 70 milioni di dollari solo per l’emergenza dei bambini in fuga dal Venezuela», si legge sul report dell’Osservatorio dei Diritti, pubblicato su RedattoreSociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA