Brexit, oggi la May a Bruxelles/ Ultime notizie, Tusk infiamma il dibattito “Inferno per i brexiters”

Altra giornata cruciale per quanto riguarda la Brexit e il futuro della Gran Bretagna. Oggi si terrà un incontro fra il primo ministro Theresa May, nonché il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, e il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani. Obiettivo dichiarato della premier britannica è quella di ridiscutere l’accordo di uscita dall’Unione Europea raggiunto a novembre del 2018. Fra i nodi cruciali del nuovo “deal”, vi sarebbe l’ormai noto backstop irlandese, la necessità di dividere in maniera netta l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda, di modo che i mercati delle due nazioni siano assoggettati a regole differenti. Ma Juncker non sembra propenso a riaprire i negoziati, e come ha ribadito nelle ultime ore «Non accettiamo l’idea che l’accordo di divorzio sulla Brexit possa essere riaperto». Tra l’altro nessuno avrebbe idea di quale possa essere il nuovo accordo proposto dalla May anche perché non sembrano esservi alternative all’intesa già raggiunta.

BREXIT, OGGI LA MAY A BRUXELLES

La May punta ad ottenere un piccolo compromesso, di modo che i Tory più duri possano appoggiare il piano proposto dalla stessa Premier, salvando così il governo, la faccia e soprattutto la Gran Bretagna. Ma come detto sopra, il clima è tutt’altro che favorevole verso il Regno Unito, e la conferma è giunta dalle parole rilasciate ieri da Donald Tusk, che ha usato toni molto accesi nei confronti britannici, augurando di fatto l’inferno e tutti i falchi che hanno promosso l’uscita dall’Unione Europea. «Sta a Donald Tusk – la replica del portavoce di Downing Street – valutare se l’uso di questo tipo di linguaggio sia utile». Nel frattempo la Gran Bretagna lavora al piano B, la posticipazione della Brexit, e il Telegraph ha rivelato che vi sarebbero in corso dei colloqui serrati fra Londra e Bruxelles, affinchè la deadline venga posticipata dal 29 marzo al 24 maggio: ma cambierà qualcosa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA