Gilet Gialli, granata gli esplode in mano/ Video choc: a Parigi manifestante in gravissime condizioni

Un ferito gravissimo fra i gilet gialli durante la manifestazione di quest’oggi a Parigi, tredicesimo sabato di proteste da quando è partito il movimento. Ad avere la peggio è stato un manifestante che ha perso la mano nel tentativo di raccogliere una granata lacrimogena. L’episodio si è verificato di fronte all’Assemblea nazionale, il Palazzo Borbone sito in rue de l’Universitè. Erano in corso alcuni scontri fra i gilet gialli e le forze dell’ordine, quando un uomo ha visto per terra una granata GLI F4 inesplosa: molto probabilmente la vittima ha tentato di raccogliere la stessa arma stordente, che gli è poi esplosa in mano. Terribile la scena a cui hanno assistito diversi testimoni, e come si può notare anche dal video che trovate più in basso, la mano del malcapitato non esiste praticamente più. L’uomo è stato soccorso e poi portato d’urgenza in ospedale: impossibile che recuperi l’arto.

GILET GIALLI, GRANATA GLI ESPLODE IN MANO: VIDEO CHOC

Scontri anche sugli Champs-Elysees, teatro nel recente passato di numerosi tumulti, dove si sono ritrovati circa un migliaio di manifestanti, ma proteste si segnalano anche a Nizza, dove è stata chiusa l’autostrada che porta in Italia, nonché a Bordeaux, Tolosa, Lorient, Caen, Valence e Marsiglia. Le istituzioni hanno condannato i nuovi tumulti, a cominciare da Christophe Castaner, ministro dell’interno francese, che ha spiegato: «Forse è ora di fermare la violenza. Forse è ora di chiudere con la messa in discussione sistematica dei rappresentanti della democrazia e delle nostre forze dell’ordine». Le sue parole arrivano dopo l’incendio doloso appiccato alla residenza del presidente dell’Assemblea nazionale, Richard Ferrand, gesto condannato fermamente all’unanimità. Non si è fatto attendere il commento del presidente Macron, che attraverso Twitter ha scritto: «Niente legittima la violenza o l’intimidazione contro un rappresentante eletto della Repubblica. Tutta la mia solidarietà a Richard Ferrand e ai suoi familiari». Qui potete trovare il video del manifestante ferito alla mano: attenzione, immagini molto forti.

