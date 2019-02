Di Maio e Di Battista incontrano i gilet gialli a Parigi/ M5s: “Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi”

Nuovi sviluppi sull’asse Movimento 5 Stelle-gilet gialli. Luigi Di Maio nelle scorse settimane ha offerto sostegno ai gilet jaunes, mettendo a disposizione anche la piattaforma Rousseau, e, dopo l’iniziale no di Drouet, le distanze sembrerebbero essere state colmate. Oggi, a sud di Parigi, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico e Alessandro Di Battista hanno incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur. Come riporta Adnkronos, l’ufficio stampa del vicepremier ha parlato di «clima di grande entusiasmo», sottolineando: «Molte le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle tante battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l’ambiente». All’incontro hanno anche partecipato gli eurodeputati del MoVimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin e Ignazio Corrao.

DI MAIO-DI BATTISTA E GILET GIALLI: LE REAZIONI

«Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi» ha scritto su Twitter Luigi Di Maio, pubblicando una foto che lo ritrae insieme agli esponenti dei gilet gialli. Un nuovo incontro si terrà nelle prossime settimane a Roma ma non mancano le polemiche per la “mossa” dei grillini. Mara Carfagna di Forza Italia ha attaccato: «La nostra politica estera: Vladimir Putin e George W. Bush che si stringono la mano a Pratica di Mare. La loro politica estera: difendere un dittatore comunista come Maduro e incontrare i Gilet Gialli. L’Italia è rossa di vergogna». Anche il Partito Democratico, con Ivan Scalfarotto, ha criticato aspramente Di Maio e Di Battista: «Un Vicepresidente del Consiglio in genere va all’estero in missione, in visita ufficiale, per incontrare il governo locale. Invece i nostri fanno “un salto” (!) in Francia per incontrare un movimento come i gilet gialli. Siamo ufficialmente in un film di fantascienza».

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 5 febbraio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA