Brexit, May cambia ancora sul voto ai Comuni/ “Stallo Londra-Ue”: ennesimo rinvio?

Il dado è tratto. Lo si pensava almeno fino a qualche giorno fa quando la May, ormai allo scadere della Brexit, trattatava con il Labour per un secondo referendum e nel weekend si apprestava a nuovi incontri con l’Unione Europea: erano i primi due “piani” per evitare il no-deal e portare il Paese britannico in una continua spirale di caos. Ecco, qualcosa però è cambiato nelle ultime ore e il Regno Unito rischia di vedersi davanti ancora una volta una “rivoluzione” tutt’altro che “chiara”: prima Downing Street definisce «stallo» e «punto morto» lo stato delle trattative concluse ieri con Bruxelles, e poi pare che alla stessa Premier May sia stato chiesto di rimandare il voto di domani alla Camera dei Comuni proprio per lo stallo in corso sul “secondo accordo” di divorzio tra Regno Unito e Unione Europea. Londra tentava di ottenere di più dalla discussione sul backstop (l’annoso problema dei confini irlandesi, ndr) ma il dialogo non ha portato frutti, spiegano dal n.10 di Downing Street: «Il primo ministro britannico ha chiesto all’Ue concessioni che la aiuterebbero ad ottenere l’approvazione in Parlamento dell’accordo di ritiro, un documento giuridico che regola l’uscita del Regno Unito dall’Unione il 29 marzo», spiegano dalla Rai mentre da Bruxelles l’intento è chiaro e ribadito ancora questa mattina, «Tocca alla Camera dei comuni prendere una serie di importanti decisioni questa settimana. Vorremmo avere un accordo prima del 29 di marzo. Questo è il nostro piano A», spiega la portavoce della Commissione Margaritas Schinas.

12-14 MARZO, I TRE GIORNI DECISIVI PER LA BREXIT

Sarà dunque una tre giorni decisiva dove ancora una volta la Premier May potrebbe avere in mente di “sparigliare” le carte per provare a convincere i parlamentari inglesi dell’accordo di base: dopo un colloquio telefonico ieri sera con il Presidente Juncker, il livello dello stallo è tale che il programma stabilito da settimane potrebbe cambiare all’improvviso. La Camera dei Comuni domani dovrebbe votare l’accordo siglato da May con Bruxelles leggermente modificato dopo la bocciatura di gennaio: in caso di ko si passerà al voto del 13 marzo sul bivio fra un’uscita con o senza accordo. In ultima analisi, in caso di preferenza di Westminster a un’uscita con accordo, il 14 marzo sarà il turno di un voto a favore o contro il rinvio dell’uscita oltre la scadenza attuale (fissato per il 29 marzo 2019). I media inglesi però danno una lettura diversa di cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni cruciali per la Brexit: May starebbe progettando di cambiare il voto del 12 marzo da “voto significativo” (un giudizio secco sul suo accordo con la Ue) a “voto provvisorio” (un giudizio sul suo accordo con alcuni emendamenti, a quanto scrive via Twitter il cronista del Sun Tom Newton Dunn. Il cambio è tutt’altro che una sfumatura visto che nella seconda ipotesi la May chiederebbe alla Camera una sorta di “giudizio parziale” che rimetterebbe pressioni anche a Bruxelles per evitare il “no deal”. Insomma, quel “dato tratto” rischia di essere “ritratto” per l’ennesima, estenuante, puntata della “telenovela” Brexit.

