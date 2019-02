May rinvia (ancora) il voto su Brexit/ Oggi vertice con Juncker: slittamento al 2021?

L’ha fatto di nuovo: la Premier inglese Theresa May ha rinviato il voto sulla Brexit, per l’ennesima volta dallo scorso gennaio quando l’accordo raggiunto tra il Governo Tory e l’Unione Europea fu bocciato sonoramente dal Parlamento di Westminster. La novità di questa mattina è che i parlamentari inglesi non voteranno sull’accordo per la Brexit «prima del 12 marzo», ovvero diciassette giorni prima della data in cui la Gran Bretagna deve lasciare l’Unione europea secondo lo statuto della Brexit. Si tratta dell’ennesimo slittamento che non fa che esacerbare gli animi tra le diverse componenti politiche inglesi ed europee: è ovvio il motivo di ciò, ovvero il rischio di no-deal ma procrastinare continuamente il giudizio del Parlamento su Brexit (e sullo stesso Governo May) rischia di lasciare il Regno Unito più a pezzi di quanto si creda. Sull’aereo che la portava a Sharm el-Sheikh – dove oggi parteciperà al primo vertice Ue-Lega Araba – la premier May ha detto che «proseguono colloqui positivi con Bruxelles, il divorzio entro il 29 marzo è alla nostra portata».

OGGI VERTICE MAY-JUNCKER IN EGITTO

Il team Tory ancora a fianco del Primo Ministro di Downing Street sarà a Bruxelles giovedì prossimo per provare a trattare ancora una volta su backstop irlandese e ulteriori garanzie da presentare poi in Parlamento inglese per superare lo scoglio dei franchi tiratori e del Labour (già a sua volta scisso in due componenti dopo la fuga degli anti-Corbyn, ndr). «Ci assicureremo che il voto avvenga entro il 12 marzo, siamo ancora in tempo per lasciare l’Unione Europea il 29 marzo ed è quello che abbiamo intenzione di fare» ha spiegato ancora la May, come riporta la Bbc durante il viaggio verso l’Egitto. Tre ministri del governo May – Amber Rudd, David Gauke e Greg Clark – hanno diffuso sabato scorso una nota congiunta dicendo «siamo pronti a sostenere l’estensione delle trattative con l’Unione Europea», rimandando quindi la data di Brexit pur di evitare il no deal. I ministri si “alleano” con i laburisti e rendono così più difficile il rapporto con la May che invece vuole trovare un divorzio “breve” in cui sia garantito un mantenimento del backstop tra le due Irlanda senza però rimanere legati “eccessivamente” all’unione doganale con l’Ue. La Ue intanto, mentre oggi avverrà un vertice tra la Premier May e il Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker, potrebbe pensare di far slittare la Brexit al 2021: lo riporta il Guardian citando fonti diplomatiche, con la possibilità che darebbe così al Regno Unito una calma maggiore nelle trattative oltre ad un’uscita “morbida” dall’Unione Europea. «L’ipotesi piace molto al presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, e ad altri leader comunitari», spiegano ancora dal Guardian.

