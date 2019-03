Brexit all’ultimo sangue/ May “voto per accordo”: misure choc Ue in caso di no-deal

«Il voto contro il no-deal nella mozione Brexit per stasera resta nell’obiettivo di questo Governo: abbiamo sempre lavorato per far uscire il Regno Unito dall’Ue con un buon accordo il 29 marzo»: parla ancora la premier Theresa May qualche ora dopo la terribile (ed ennesima) debacle avvenuta a Westminster sul voto di ratifica dell’accordo “modificato” in extremis con il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. Nel Question Time settimanale andato in scena questa mattina in Parlamento, inevitabili erano le domande e le richieste sull’imminente situazione che la Gran Bretagna dovrà affrontare dopo la totale incertezza con cui gli inglesi (e l’Ue) sono andati a dormire ieri sera. Stasera però si torna al voto come da programma e la scelta sarà tra una Brexit con accordo oppure il No-Deal. L’alternativa, qualora vinca la mozione May, è che si possa chiedere all’Unione Europea una proroga della scadenza per poter formalizzare un nuovo accordo, magari col nuovo Parlamento Ue dopo le Elezioni del 26 maggio (anche se in quel caso rispunterebbe il nodo sulla presenza o meno di eurodeputati candidati inglesi qualora non fosse ancora arrivata l’uscita ufficiale di Londra dall’Ue, ndr). Se come pare oggi la May incassasse comunque un voto “favorevole” e incline ad una uscita con accordo, allora domani si voterebbe ancora in Parlamento sull’ipotesi di rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Ue. Bruxelles ha già fatto sapere che la concederà solo se corredata da un piano chiaro per uscire dallo stallo.

TUTTI GLI SCENARI POSSIBILI

Se però oggi vincesse il “no” alla May, allora gli scenari che si aprirebbero sarebbero molteplici e con molta poca chiarezza: la soluzione in quel caso, per evitare ancora una volta il no-deal, potrebbero essere quella di un nuovo Governo con maggioranza trasversale in Parlamento che possa avere uno scenario alternativo (referendum Bis) oppure Elezioni anticipate per definire la scelta finale col nuovo inquilino o inquilina di Downing Street. Insomma, Londra è sempre più alle corde e giustamente l’Unione Europea inizia a fare i conti con la possibilità che nel voto “all’ultimo sangue” di questa sera non si risolva ancora nulla. «La responsabilità ora è esclusivamente britannica. E se Londra continua a vuole uscire l’accordo negoziato è e resterà l’unico trattato disponibile. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare», ha spiegato oggi in plenaria del Parlamento Ue il negoziatore di Bruxelles per la Brexit, Michel Barnier.

UE APPROVA MISURE ANTI NO-DEAL

«Il rischio di un ‘no deal’ non è mai stato così grande – aggiunge ancora il negoziatore -, chiedo di non sottovalutarlo. Invitiamo in modo solenne tutte le parti interessate a prepararsi. Noi non abbiamo mai lavorato per una uscita senza accordo ma siamo pronti ad affrontare questa situazione». Per questo motivo il Pe ha approvato misure “choc” d’emergenza in caso di no-deal: come riporta l’Ansa, «la prima per un’autorizzazione all’export di determinati prodotti dell’Ue verso il Regno Unito e l’Irlanda del Nord. La seconda sul proseguimento del programma Erasmus+, la terza su alcuni aspetti della sicurezza aerea, la quarta con una deroga per proseguire i programmi di cooperazione PEACE IV e Regno Unito-Irlanda alla frontiera nordirlandese».



© RIPRODUZIONE RISERVATA