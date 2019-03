Brexit, ‘all-in’ May: “questo accordo o no-deal”/ Falchi Tory e Dup votano col Labour

O tutto o niente: è profondo “all-in” quello lanciato dalla Premier May poco fa in Parlamento in attesa del voto sulla Brexit che questa sera dirà Sì o No all’accordo siglato nella scorsa notte tra il Governo del Regno Unito e l’Unione Europea, modificando in alcuni punti il primo patto sul divorzio dall’Europa già bocciato da Westminster lo scorso gennaio. «L’accordo sulla Brexit è stato migliorato e offre garanzie legalmente vincolanti sul backstop» (ovvero il vincolo voluto dall’Ue per eliminare ogni possibile rischio di confine “duro” e “fisico” tra Irlanda del Nord e Irlanda) spiega la Premier rivolgendosi praticamente afona alla Camera dei Comuni in apertura del dibattito sul secondo voto di ratifica della Brexit. L’invito della May, in appello semi-disperato, è rivolto a tutti i parlamentari: «L’alternativa è fra questo accordo e il rischio che la Brexit vada perduta», ovvero il tanto spettrale rischio di no-deal. Nella nottata di ieri sembrava “fatta” dopo l’ok di Juncker ad una modifica sostanziale del nodo backstop: «Avere una polizza assicurativa – il commento della stessa May dopo il nuovo accordo – per evitare una frontiera fisica in Irlanda è positivo. L’inserimento di modifiche legalmente vincolanti è esattamente ciò che il Parlamento ci aveva chiesto. Il backstop, se mai entrerà in vigore, non può diventare un accordo permanente, è solo temporaneo». Poi però oggi qualcosa è cambiato e ora si rischia la debacle completa a Westminster.

FALCHI TORY-DUP VOTANO CONTRO LA MAY

Di fatto è avvenuto semplicemente che quell’accordo è stato letto e valutato dai parlamentari e dallo stesso Governo – tutt’altro che unito, con le varie correnti Tory che da mesi non fanno che discutere sulle diverse modalità di interpretare e presentare la Brexit – con conclusioni diametralmente opposte. Dalla leader unionista nordirlandese Arlene Foster è arrivata la prima bocciatura secca del secondo accordo tra Ue e Uk, ma la batosta definitiva è giunta dal procuratore generale Geoffrey Cox (Tory) che aprendo le discussioni in Parlamento ha spiegato «le intese raggiunte ieri da Theresa May sono legalmente vincolanti e riducono il rischio che il Regno Unito possa essere trattenuto indefinitamente e involontariamente nel meccanismo del backstop, ma non lo eliminano del tutto». A quel punto l’European Research Group, ovvero il gruppo dei deputati Tory più “brexiters” ed euroscettici, ha invitato tutti i propri aderenti a non votare l’accordo siglato dalla May neppure con le ultime modifiche concordata ieri notte: «Alla luce della nostra analisi legale e altre non consigliamo di accogliere la mozione del governo oggi», seguendo di fatto la scelta del DUP di votare “con” il Labour contro la propria stessa Premier di Governo. La partita è aperta ma per la May il rischio fortissimo di un ennesimo fallimento, salvo rinvii o colpi di coda in extremis, è assai vicino: in caso di ko si dovrebbe passare al voto di domani 13 marzo sul bivio fra un’uscita con o senza accordo. In ultima analisi, in caso di preferenza di Westminster a un’uscita con accordo, il 14 marzo sarà il turno di un voto a favore o contro il rinvio dell’uscita oltre la scadenza attuale (fissato per il 29 marzo 2019). Ma il se è sempre d’obbligo in queste infinita “telenovela” inglese che interessa un po’ tutta l’Europa.

