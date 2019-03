Bimbo cieco di 6 anni suona Bohemian Rhapsody al piano forte/ Il video virale

E’ diventato in breve tempo virale il video di un bimbo che canta e suona al piano forte Bohemian Rhapsody, capolavoro dei Queen. Chi conosce la canzone sa quanto sia complicato suonarla e cantarla, ma Avett, così si chiama il protagonista di questa bella favola, ha voluto aumentare ulteriormente la difficoltà: il piccolo ha infatti solo 6 anni ed è non vedente. Ha imparato a suonare lo strumento da solo, andando ad orecchio, e il risultato è a dir poco sorprendente. Il video ha raggiunto in poco tempo più di 900mila visualizzazioni, con i like che hanno superato quota 55 mila. Avett Ray Maness, residente nello stato dell’Ohio, ha iniziato a suonare il piano forte quando aveva soli 11 mesi, come racconta la mamma Sara Moore ai microfoni di Cbs News: «Ha cominciato a suonare ‘Twinkle Twinkle Little Star’ a orecchio». Ora è aiutato da un’insegnante, e i filmati di Avett sono divenuti così famosi che allo stesso sono giunte richieste per esibizioni in pubblico.

Non stupisce quindi il fatto che in aprile suonerà ad un evento di raccolta fondi, mentre in passato si è esibito in una scuola dell’Ohio dinanzi a 900 persone estasiate. Avett non ci vede dalla nascita, essendo venuto al mondo con la retinopatia del prematuro, una malattia vascolare che si manifesta nei neonati, e che ha reso il piccolo completamente cieco da un occhio, mentre dall’altro ci vede pochissimo. La sua vita è ovviamente più complicata rispetto a quella di un bimbo normale, visto che Avett è costretto a camminare con un bastone e a leggere in braille, ma fortunatamente è riuscito a trovare sfogo nella musica. Il piccolo Avett è anche il protagonista di un libro scritto dalla mamma, dal titolo “Cotton Candy Clouds”: «Siccome Avett non poteva vedere le nuvole – racconta Sara Moore – ho scritto ‘Cotton Candy Clouds’ così ora riesce a immaginarle. Il libro è un modo per parlare della diversità e di come siamo tutti speciali. Io vorrei insegnare agli altri a relazionarsi con le persone cieche». Di seguito il video dell’esibizione di Avett

