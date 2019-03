Ciclone colpisce Mozambico-Zimbabwe-Malawi: 150 morti/ Video, centinaia di dispersi

Il ciclone Idai si è abbattuto nelle scorse ore sull’Africa Australe: Mozambico, Zimbabwe e Malawi colpiti dal vortice atmosferico e il bilancio di morti e danni è spaventoso. Secondo quanto riportano dati Onu e fonti governative ufficiali, sono 150 i morti mentre i dispersi sono più di 100. Come riportano i colleghi di Tg Com 24, gran parte della popolazione è isolata a causa delle strade fuori uso e del massiccio blackout elettrico che non permette di telefonare. In totale, raggruppando i dati di tutti e tra i Paesi africani, sono più di un milione e mezzo le persone colpite dal ciclone che da giorni ha messo in ginocchio l’area Australe.

CICLONE IDAI SU MOZAMBICO, ZIMBABWE E MALAWI: I VIDEO

Un ciclone ben più pericoloso di quello registrato in estate in Portogallo-Spagna o ancora in Grecia: Idai nelle scorse ore ha devastato edifici, strade e porti, con i Paesi africani che hanno diramato lo stato di emergenza. Il vento soffia fino a 225 chilometri orari e gran parte delle case sono andate distrutte, soprattutto in Mozambico. A Beira, dove è stato chiuso l’aeroporto, non c’è elettricità e rappresenta la zona più critica. Mozambico, Zimbabwe e Malawi hanno richiesto l’aiuto internazionale, con i governi che avevano invitato i cittadini a prepararsi allo scenario peggiore. Un bilancio che si aggrava esponenzialmente: appena due giorni fa, giovedì 14 marzo, AFP parlava di almeno 100 morti per le forti piogge. Qui di seguito i video del disastro





© RIPRODUZIONE RISERVATA