Brexit, May “domani 3°voto Parlamento”/ Dimissioni Premier con ok accordo Ue: è caos

La Premier Theresa May ci riprova con la Brexit e dopo aver promesso le proprie dimissioni qualora passasse l’accordo con l’Ue, ora incardina per domani pomeriggio il voto – il terzo – in Parlamento dopo le precedenti due bocciature sonore avvenute a Westminster: lo ha annunciato il ministro delle relazioni con il Parlamento, Andrea Leadsom. «Verra’ presentata una mozione sul ritiro del Regno Unito dall’Unione europea», ha detto il Ministro ai deputati inglesi che hanno gia’ respinto l’intesa due volte, a gennaio e a meta’ marzo. Si tratta di quell’ultima revisione fatta dalla Premier assieme al Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, finora bocciata però da gran parte dei Dup e dei Tory, ovvero i partiti di maggioranza del gabinetto May. La Premier ha però confermato nelle ultime ore quanto emerso dalla caotica riunione di governo a Downing Street, ovvero che sarebbe pronta a dimettersi qualora fosse approvato l’accordo di divorzio sulla Brexit: l’obiettivo ora è quello di ottenere un terzo voto di ratifica, sperando questa volta di poter strappar una maggioranza.

BREXIT: IL “VETO” SUL VOTO

L’impresa però è davvero ardua, visto lo stato di divisione interno al Parlamento di Westminster: il terzo tentativo di ratifica della Brexit però passa tutto dall’autorizzazione ancora pendente dello speaker John Bercow il quale proprio stamane aveva già posto il veto alla riproposizione del testo tale quale rispetto all’ultima volta. L’azzardo, l’ennesimo, della Premier May rischia dunque di essere “congelato” prima ancora di giungere in Parlamento dando ancora meno spazio di manovra al suo Governo. Ricordiamo che domani è il fatidico 29 marzo, ovvero il giorno di scadenza ultima della Brexit secondo le regole europee: per questo motivo l’accordo deve essere approvato entro le ore 23 per poter così consentire a Londra di usufruire di un rinvio della Brexit fino al 22 maggio e non solo fino al 12 aprile. Il governo May è pronto a chiedere al Parlamento il sostegno al solo accordo di divorzio raggiunto dalla premier con l’Ue, di fatto scorporando la dichiarazione sulle relazioni future: per questo motivo il Labour (e gli stesso Tory) sono in rivolta, con i parlamentari che poco fa davanti alla proposta del Ministro in Aula hanno ribadito «artificio intollerabile e illegale. Lasceremmo l’Unione Europea senza sapere dove stiamo andando».

© RIPRODUZIONE RISERVATA