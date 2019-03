Londra, 3 pacchi bomba artigianali scoperti/ E’ terrorismo: aperta un’indagine

Tre piccoli pacchi bomba sono stati trovati in altrettante buste postali in quel di Londra. Stando a quanto riferito in questi ultimi minuti dalla polizia metropolitana, si tratta di ordigni esplosivi artigianali, ritrovati in pacchi postali delle dimensioni di un foglio A4, quindi 29.7 per 21 centimetri. Nessuna persona è rimasta ferita ne tanto meno coinvolta in qualche modo, e le forze dell’ordine sono riuscite a “neutralizzare” i pacchi sospetti senza provocare il panico. Alle ore 9:55 è stato segnalato un pacco sospetto presso il Compass Centre di Heathrow, poi evacuato subito dopo il ritrovamento, mentre altri due pacchetti sono stati ritrovati sempre nella capitale del Regno Unito nelle tre ore successive, entro le 12:10 circa. «Il comando della polizia antiterrorismo – il comunicato ufficiale – ha avviato un’indagine a seguito della scoperta di tre pacchi sospetti rinvenuti oggi in alcuni edifici di Londra. I pacchi, tutti sacchetti postali bianchi di formato A4, contenevano dei pacchetti gialli, e sono stati valutati da ufficiale specializzato come dei piccoli ordigni esplosivi artigianali».

LONDRA, 3 PACCHI BOMBA ARTIGIANALI SCOPERTI

«Si tratterebbe di ordigni – prosegue la nota delle forze dell’ordine – che sembrerebbero poter accendere un fuoco appena aperti. Il comando – si chiude il comunicato – sta trattando i tre episodi come collegati fra loro, e sta indagando sulla vicenda». Gli altri due pacchetti sono stati ritrovati presso l’aeroporto di Heathrow nonché presso la stazione dei treni di Waterloo. La polizia ha messo al sicuro i tre ordigni e sta indagando su un possibile movente terroristico. Al momento non risultano arrestati. Ricordiamo che Londra non è nuovo ad attentati terroristici, e negli ultimi anni si sono verificati tre diversi episodi, a cominciare da quello del 2005, probabilmente il più famoso e nel contempo il più cruento, in cui vennero presi di mira i trasporti pubblici della stessa città britannica, provocando 56 morti e circa 700 feriti.

