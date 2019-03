Manafort, 3 anni e 11 mesi all’ex collaboratore di Trump/ Il presidente è accerchiato

Paul Manafort, ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, è stato condannato a tre anni e 11 mesi di carcere. Il 69enne ex uomo del presidente degli Stati Uniti è stato giudicato colpevole da un giudice federale della Virginia per otto capi di imputazione di frode fiscale e bancaria. Come riferisce Repubblica, si tratta di un processo “branchia” del Russiagate, ma che non avrebbe comunque alcun coinvolgimento con Mosca. Nel dettaglio, l’ex pupillo del commander in chief è accusato di aver occultato i lauti pagamenti ricevuti per il suo lavoro di lobbista in Ucraina, lavoro non registrato, e per aver “sgonfiato” il valore dei suoi asset al momento della richiesta di prestiti. Una pena tutta sommato lieve per Manafort visto che lo stesso, giunto in tribunale su una sedia a rotelle e con l’uniforme dei detenuti, rischiava dai 19 ai 24 anni di carcere. Resta comunque la condanna fino ad oggi più alta nei processi voluti dal procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller.

MANAFORT, 3 ANNI E 11 MESI ALL’EX COLLABORATORE DI TRUMP

L’ex collaboratore di Trump aveva creato un articolato sistema attraverso cui depositava su conti esteri svariati milioni di dollari derivanti da consulenze per politici stranieri, per la maggior parte russi, mentendo però alle banche americane sulla sua reale ricchezza, una classica evasione fiscale. Manafort sperava nell’assoluzione, o per lo meno, nella clemenza, dopo che lo stesso l’aveva chiesta, ma il giudice non ha accolto la richiesta del detenuto, rimproverandolo per non essersi mai pentito e per non aver mai assunto la responsabilità di quanto commesso. E i guai per Manafort potrebbero non essere ancora esauriti; sulla sua testa pende infatti una possibile condanna fino a 10 anni di reclusione per il processo in cui lo stesso è imputato perché dichiaratosi colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti e ostruzione della giustizia, per cui la sentenza è attesa la prossima settimana, mercoledì 13 marzo.

