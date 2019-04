Brexit, Ue: uscita a fine anno o al 30 marzo 2020/ Pronto il rinvio flessibile

Nella giornata di oggi si terrà una nuova riunione dei ventisette stati membri dell’Unione Europea per discutere della Brexit. Oggi, 10 aprile 2019, bisogna infatti decidere se concedere alla Gran Bretagna una nuova proroga dell’uscita dall’Ue, attualmente prevista per venerdì 12 aprile. Si tratterebbe del secondo “delay”, dopo quello concesso per evitare una Brexit con no deal dello scorso 29 marzo, e questa volta sarà quasi sicuramente di lunga durata. L’idea degli stati membri è infatti prorogare l’uscita del Regno Unito fino al 31 dicembre 2019 o addirittura fino al 30 marzo del 2020. Si tratta di due date flessibili nel senso che non è da escludere che la Gran Bretagna, nel frattempo, possa riordinare le idee e trovare finalmente l’intesa interna in merito all’accordo già pattuito fra la May e l’Ue lo scorso mese di novembre, ma già bocciato tre volte da Westminster. La cosa che sembra ormai certa, e che Londra dovrà partecipare alle elezioni europee del prossimo 26 maggio, con tutto ciò che ne consegue.

BREXIT, UE: USCITA A FINE ANNO O AL 30 MARZO 2020

«La Gran Bretagna – si legge nel testo diffuso nella serata di ieri dall’Unione Europea dopo apposita riunione – deve facilitare il perseguimento dei compiti dell’Unione ed evitare qualsiasi gesto che possa mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione». Due, come detto sopra, le possibili date: quella del 31 dicembre ’19 e quella del 30 marzo ’20. La prima piace agli stati che vorrebbero risolvere il prima possibile la situazione, mentre la seconda «rassicura – scrive IlSole24Ore – chi teme che a fine anno la nuova Commissione non si sarà ancora insediata e vorrebbe chiudere l’attuale ciclo istituzionale prima di affrontare Brexit». Non sembrano plausibili altre date, a cominciare dal 30 giugno, quella richiesta dal Regno Unito, visto che sarebbe a cavallo fra le europee e la sessione inaugurale del parlamento. L’Unione Europea sta lavorando di modo da tutelare i cittadini e le imprese, così che possano difendere i propri interessi, alla luce anche dell’incertezza che regna sovrana dalle parti di Londra. A questo punto non ci resta che attendere la riunione prevista questa sera da cui si capirà, forse un po’ di più, quale sarà il futuro britannico.

