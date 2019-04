Brexit, May chiede rinvio al 30 giugno/ Tusk rilancia “proroga flessibile di un anno”

La Brexit è quasi meglio di una soap opera: ogni giorno una novità, un colpo di scena, ma la puntata alla puntata dopo si riparte sempre da capo, con i nastri di partenza praticamente intatti al giorno precedente. Se ieri è stata la giornata della legge anti no-deal votata (per un solo voto di scarto) dal Parlamento contro il volere del Governo Tory, oggi è il botta-risposta tra la Premier Theresa May e il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk: apre la leader Tory che chiede all’Unione Europea un rinvio della Brexit fino al 30 giugno, perseguendo in una sorta di “cocciutaggine politica” quanto già sostenuto prima dell’ultima bocciatura a Westminster del suo negoziato con l’Ue. «Rinvio al 30 giugno per evitare un’uscita in scenario di no deal il 12 aprile», è il messaggio lanciato da Downing Street con indirizzo Bruxelles: la replica però di Donald Tusk è spiazzante e vede una proposta diametralmente opposta. «Per la Brexit siamo pronti ad un rinvio flessibile di 12 mesi», riporta la Bbc: lo scenario dell’Ue è quantomeno più chiaro, concedere tempo per permettere al Regno Unito di lasciare l’Unione qualora il Parlamento sarà pronto di ratificare l’accordo già siglato. Con un’altra maggioranza magari, con nuove elezioni e con tempistiche più “ampie” per evitare il no deal: da Tusk questa è la proposta che i leader europei potranno votare settimana prossima nel vertice straordinario convocato da Juncker e Tusk.

IL RILANCIO DI TUSK: È ANCORA CAOS BREXIT

Il rilancio dell’Ue coglie di sorpresa le forze parlamentari inglesi che ancora non hanno rilasciato commenti in merito ad una proposta di Brexit rinviata ancora di 12 mesi: la ‘flextension’, cioè una estensione dell’articolo 50 per 12 mesi ma flessibile, non era mai stata considerata come un’opzione possibile ed anche per questo la May ha richiesto con forza – dopo nuovi contatti con Jeremy Corbyn del Labour – il rinvio solo al prossimo 30 giugno. Secondo una fonte di Sky News, per la proposta di Tusk la data “ultima” per l’uscita di Londra sarebbe il 31 marzo del 2020. I rispettivi “team” diplomatici di Tory e Labour si sono incontrati ieri circa quattro ore e mezza per «discussioni tecniche dettagliate» ed è atteso che i colloqui proseguano anche oggi. Dall’Irlanda la cancelliera tedesca Angela Merkel torna a toccare il tema Brexit spiegando come speri in una uscita ordinata di Londra dall’Ue, «Quando c’è la volontà si riesce. Spero abbia successo il dialogo May-Corbyn». Per il negoziatore Ue della Brexit, Michel Barnier (in visita in Svezia, ndr) «accogliamo con favore il dialogo transpartitico nel Regno Unito. È tempo di decidere». Già, più che altro per evitare la prossima puntata della “soap opera” in salsa inglese..

