Irlanda del Nord, 29enne uccisa durante scontri con la polizia/ “E’ terrorismo”

Torna alta la tensione in Irlanda del Nord, precisamente a Londonderry, dove una giovane donna è stata uccisa durante una rivolta cittadina. Come riferito dall’edizione online di Repubblica, la polizia irlandese non ha dubbi e parla di terrorismo. Stando a quanto si evince dalle immagini pubblicate in queste ultime ore sui social media, si nota un’automobile e un furgone completamente avvolti dalle fiamme, e delle persone incappucciate che si scagliano contro le forze dell’ordine, lanciando pietre e delle bombe carta. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota, ma si tratterebbe di una giornalista molto giovane, di soli 29 anni. “Con tristezza confermo che c’è stata una sparatoria in serata a Creggan – le parole del vicecapo della polizia locale, Mark Hamilton, scritte sulla propria pagina Twitter – e che una donna di 29 anni è stata uccisa. Stiamo trattando – ha aggiunto, passaggio decisamente cruciale – questa morte come un attentato terroristico e abbiamo aperto un’inchiesta sull’omicidio”.

IRLANDA DEL NORD, 29ENNE UCCISA DURANTE SCONTRI CON LA POLIZIA

Pare che gli scontri siano iniziati come reazione a seguito di alcune perquisizioni della polizia in molte case del quartiere, che sta indagando dopo l’autobomba dello scorso mese di gennaio. La popolazione ha considerato tali perquisizioni come uno sfregio nei loro confronti, reagendo quindi con la forza. Arlene Foster, il leader del partito dell’unione democratica, ha commentato i fatti di Londonderry con le parole “Notizia straziante. Un atto insensato – scrive su Twitter – una famiglia è stata fatta a pezzi, quelli che hano portato armi nelle nostre strade e in quel trentennio (riferendosi agli anni del terrorismo dell’Ira, dal ’70 al ’90 ndr), si sono sbagliati, è altrettanto sbagliato nello 2019. Nessuno vuole tornare indietro”. La polizia, che ha subito avviato le indagini, si sarebbe messa in particolare sulle tracce di un gruppo denominato New Ira, che vorrebbe appunto rispolverare i vecchi scontri, e ritenuto responsabile delle nuove violenze degli ultimi mesi. La sensazione di molti, è che si voglia approfittare delle tensioni create dalla Brexit, proprio per dare vita a nuovi scontri sul confine fra le due “Irlande”.

