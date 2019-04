Sri Lanka, 6 esplosioni in chiese e alberghi: 52 morti/ Turisti fra le vittime

Una Pasqua di sangue in Sri Lanka, dove si sono verificati una serie di attentati che hanno causato numerosi morti e feriti. Stando alle indiscrezioni circolanti in questi ultimi minuti, sei esplosioni simultanee sarebbero avvenute poco prima delle ore nove del mattino locali. Tre le chiese colpite, tutte e tre affollate per le messe di Pasqua in corso, con l’aggiunta di tre hotel frequentati non soltanto dalla popolazione nostrana ma soprattutto da turisti stranieri. Delle sei esplosioni, due sarebbero state causate da attentatori suicidi, e quattro sono state registrate in quel di Colombo (la capitale), mentre le altre due a Batticaloa e a Negombo (nella chiesa di San Sebatiano), città quest’ultima situata a nord della capitale dove la maggioranza della popolazione pratica la regione cattolica. In base ai primi dati ufficiali circolanti, il bilancio è pesantissimo, e parla di almeno 52 morti, di cui 24 a Colombo e 25 a Batticaloa, con l’aggiunta di 280 feriti. Per correttezza di informazione va specificato che tali numeri sono solamente parziali e molto probabilmente arrotondati per difetto, viste le numerose persone colpite dalle esplosioni nelle scorse ore.

SRI LANKA, 6 ESPLOSIONI IN CHIESE E ALBERGHI

Secondo fonti della polizia, citate dall’agenzia Reuters, vi sarebbero infatti più di 50 morti nella sola città di Negombo, e se tali anticipazioni venissero confermate il bilancio delle vittime supererebbe i 100 morti. A Colombo è stata presa di mira la chiesa di Sant’Antonio, ma anche il Cinnamon Hotel, lo Shangri-La Hotel e il Kingsbury Hotel, strutture alberghiere di lusso frequentate di solito da turisti europei, americani e asiatici. Secondo altre fonti vi sarebbero state delle esplosioni anche in altre due città dello Sri Lanka, leggasi Katuwapitiya e Katana, anche se al momento non vi sono conferme a riguardo. Si è trattato di un chiaro attacco nei confronti della religione cattolica, sia tenendo conto del giorno in cui sono state effettuate le esplosioni, la domenica di Pasqua, la festa più importante dell’anno, nonché per i siti colpiti. Nello Sri Lanka la popolazione cattolica è una minoranza, pari al 7.5%, con il buddhismo che è in assoluto la religione più praticata, seguita dall’induismo e dall’Islam. Tra le vittime vi sarebbero anche cittadini stranieri.

