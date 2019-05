Venezuela tra guerra civile e golpe/ Guaidó vs Maduro, Trump “Cuba non interferisca”

Un Paese sull’orlo della guerra civile e un golpe semi-fallito: le diverse analisi fatte su stampa italiana e commentatori internazionali sulle ultime ore del Venezuela la dicono “lunga” sul giudizio nel merito che viene dato alla Presidenza Maduro e alla figura del leader dell’opposizione Juan Guaidó. La guerra civile è innegabile in un Paese come il Venezuela dove si è passati dall’essere una delle potenze del Sud America ad una nazione col 90% di povertà, senza medicinali, con carestie e blackout energetici oltre allo stato di tensione permanente dopo le “fittizie” elezioni presidenziali degli scorsi mesi (con l’eliminazione di tutti gli avversari politici di Maduro). Di contro, il “golpe” tentato con l’apporto dato da parte dei militari all’opposizione (e la liberazione di Leopoldo Lopez) non è riuscito a rovesciare il regime, nonostante Maduro sia stato dato praticamente in partenza verso Cuba qualora le cose si fossero messe male per il suo Governo. I morti in piazza crescono, gli scontri a Caracas pure e la tensione internazionale si è di colpo riaccesa sul piccolo Paese del Sud America: peggio di così questo primo maggio non poteva che andare in Venezuela (e all’Onu).

VENEZUELA, TRUMP CONTRO CUBA E RUSSIA

«Se le truppe e le milizie cubane non cesseranno immediatamente le operazioni militari e di altro genere allo scopo di causare la morte e la distruzione della Costituzione venezuelana, imporremo un embargo totale sull’isola di Cuba, insieme a più sanzioni», sono le parole scritte dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter dopo le notizie filtrate alla Casa Bianca del tentativo di aiutare il Governo Maduro anche durante il tentato rovesciamento del potere. Il legame tra il Paese chavista e quello castrista sono profondi e da tempo solidi, e anche per questo gli Usa stanno cercando di far desistere anche la Russia dall’appoggiare la follia di un Governo che non fa che affamare il popolo non da ieri. Mike Pompeo, Segretario di Stato Usa, ha dichiarato che gli States sarebbero anche pronti all’intervento militare se le violenze di Maduro continueranno in piazza come visto ieri, con le camionette e i carri armati che hanno investito alcuni manifestanti davanti agli occhi del mondo. Guaidó chiama a raccolta l’intera comunità internazionale, facendo sapere che loro «continueranno con più forza che mai», mentre Maduro parla di golpe fallito e accusa gli Usa di aver agito nell’ombra per sabotare il governo di Caracas.

