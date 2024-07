Estrazione Million Day di oggi 18 luglio 2024/ I numeri vincenti delle 20.30

Abbiamo giocato alle ore 13:00 ed ora si torna a giocare al Million Day in vista delle ore 20:30, quando si terrà la seconda estrazione di oggi, giovedì 18 luglio 2024, con tutti i numeri vincenti e le due cinquine fortunate. Ancora poco tempo e poi si concluderanno le giocate, di conseguenza vi conviene affrettarvi se volete tentare la fortuna, ricordandovi che potrete farlo recandovi nelle ricevitorie, ma anche giocando online o tramite l’applicazione dedicata.

Numeri vincenti Million Day di oggi 18 luglio 2024, ore 13:00/ L'estrazione delle cinquine

Ovviamente sapere come si gioca è semplice, ma è molto più difficile individuare i numeri vincenti, ed è per questo che abbiamo scelto per voi due stringhe, con la speranza che possano portarvi tanta fortuna. Partiamo dalla prima cinquina Million Day, leggasi il 2, il 5, il 12, il 30, e infine il 55. Per la seconda cinquina, quella composta dai numeri Extra Million Day, spazio invece al 4, all’8, al 9, al 27 e infine al 42. Con la speranza che questi dieci numeri possano regalarvi una vittoria, magari anche non il bottino massimo, vi lasciamo all’estrazione di oggi, 18 luglio, del Million Day: buona giocata.

Estrazione Million Day di oggi 17 luglio 2024/ I numeri vinceni delle 20.30

LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

MILLIONDAY:

EXTRA MILLIONDAY:











