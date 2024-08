MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE FORTUNATA?

Un nuovo appuntamento con il Million Day è arrivato: dopo aver visto i numeri estratti nell’estrazione delle ore 13.00, la prima della giornata, non ci resta che scoprire anche i numeri fortunati di questa sera. Nel secondo appuntamento della giornata, che come sempre arriva alle 20.30 (e che resta il più amato da tutti i giocatori italiani che quotidianamente partecipano al concorso scegliendo i propri numeri del cuore), arriverà il milione? È questo infatti il massimo premio in palio al concorso, che permetterà a ciascun giocatore di sognare di portare a casa la cifra: e voi cosa fareste se doveste riuscire ad agguantare il maxi premio?

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti delle 13.00 del 2 agosto 2024

Sognare, come diciamo sempre, è gratuito… E giocare al Million Day anche, o quasi. La giocata costa infatti appena un euro, dunque una cifra davvero irrisoria che ci permette di accedere all’estrazione da noi scelta, tra le due in programma ogni giorno. Non ci resta dunque far altro che decidere su quali numeri puntare il nostro euro – tra l’1 e il 55 – e poi optare per uno dei due appuntamenti secondo i nostri gusti e le nostre preferenze. E poi, dita incrociate nella speranza che quella che verrà sarà un’estrazione fortunata per noi, e per voi, amici de IlSussidiario.net!

Numeri vincenti Million Day/ Le cinquine dell'estrazione delle 20.30 dell'1 agosto 2024

LE COMBINAZIONI DEL 2 AGOSTO 2024 DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –