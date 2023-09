Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi mercoledì 27 settembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: VERSO I NUMERI VINCENTI

Anche in questa giornata di mercoledì 27 settembre 2023, l’appuntamento è lo stesso di sempre con il Million Day e il concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. Ci sono come ogni giorno due estrazioni: la prima alle 13.00 e la seconda alle 20.30. Il gioco è un appuntamento quotidiano, festivi compresi e dà la possibilità di portare a casa una cifra extra large, da un milione di euro. Il gioco non si ferma mai e offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro con una doppia estrazione. Per tentare la sorte e provare a vincere la cifra da sei zeri, le regole sono semplicissime e basta puntare un solo euro.

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi martedì 26 settembre 2023

I numeri da scegliere sono 5, compresi tra l’1 e il 55. Ricordiamo che anche per il secondo concorso, quello aggiuntivo dell’Extra Million Day, i numeri da scegliere sono sempre 5 e allo stesso modo compresi tra l’1 e il 55. In questo caso, però, saranno estratti su quelli non vincenti del concorso principale.

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi lunedì 25 settembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE ULTIME ESTRAZIONI

Il Million Day dà la possibilità quotidiana di vincere fino a un milione di euro. La maxi somma si può portare a casa solamente indovinando i cinque numeri vincenti. L’ultima volta è successo a Borgo Val di Taro (PR), il 16 settembre, con i numeri 1, 4, 70, 55 e 51. Prima ancora, un giocatore aveva vinto a Roma, il 14 settembre, con i numeri 11, 12, 15, 27 e 38. Il 1 settembre, invece, sempre un giocatore di Roma aveva vinto con una giocata online un milione di euro con i numeri 34, 40, 46, 49 e 54. Ad agosto solo una vincita milionaria, a Sirmione (BS). A luglio, invece, il 19 aveva vinto un giocatore di Capo Rizzuto e ancor prima uno di Aradeo, uno di Roma e di Milano.

Million Day ed Extra Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di domenica 24 settembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

1 – 7 – 11 – 21 – 42

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 8 – 36 – 44 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA