Ettore Bassi/ La morte del padre, la malattia della madre e il matrimonio…

Ettore Bassi in Svegliati Amore Mio al fianco di Sabrina Ferilli

Alla corte di Sabrina Ferilli e della nuova fiction Svegliati amore mio ci sarà anche Ettore Bassi. Non c’è di certo bisogno di presentazione quando si parla dell’attore che ormai ha alle spalle una carriera lunga più di vent’anni tra importanti ruoli televisivi, teatrali e cinematografici. Sarà lui ad interpretare il marito della protagonista della nuova fiction di Canale5 al via proprio questa sera ma di sicuro Ettore Bassi non è solo un co-protagonista e spesso ha sostenuto e interpretato ruoli di spicco nella sua carriera, dalle soap e alle fiction, trascinandosi dietro migliaia di fan pazze di lui. Mentre il suo pubblico è pronto a seguirlo in Svegliati amore mio, l’attore ha deciso di rimettersi in pista proprio con il lavoro dopo un lungo periodo difficile da cui l’hanno tirato fuori le sue figlie e il suo nuovo amore, arrivato dopo la fine del suo matrimonio con Angela Riboni.

Angelica Riboni, ex moglie Ettore Bassi / Crisi nel 2005, la rottura 7 anni dopo

Dalla morte del padre alla malattia della madre, “un momento difficile” per Ettore Bassi

In un’intervista a cuore aperto rilasciata a Grand Hotel, Ettore Bassi continua a raccontare di un periodo difficile che ha cercato di lasciarsi alle spalle, un periodo che include non solo la fine del suo matrimonio ma anche la dolorosa morte del padre e la malattia della madre. In particolare, l’attore ha raccontato: “Ho attraversato molti dolori. Ho perso mio padre, mia madre si è ammalata e il mio matrimonio è finito. Ho sofferto tanto ma superare tutto questo mi ha permesso di evolvere, di maturare e capire chi sono veramente. Adesso, a 48 anni, sono un uomo in rinascita”. Ettore Bassi ha confermato che proprio grazie al suo nuovo amore è riuscito a rimettere insieme i cocci lasciati dal suo passato e questo gli ha permesso anche di recuperare un po’ il rapporto con le sue figlie che hanno lasciato la Puglia per trasferirsi a Milano insieme alla sua ex moglie.

