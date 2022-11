Ettore Boschi, chi è il marito di Giovanna Ralli/ Lei: “lo amo ancora e lo sento vicino”

Ettore Boschi: il ricordo della moglie Giovanna Ralli

Ettore Boschi è stato il grande amore di Giovanna Ralli. Nonostante la morte li abbia divisi, l’attrice ancora oggi lo ama come il primo giorno. Intervistata dal settimanale Io Donna, l’attrice ha raccontato: “da quando è mancato mio marito Ettore Boschi mi sono avvicinata alla chiesa persino di più. Era lui il secondo amore. Arrivato, finalmente, quando avevo 42 anni: ci siamo sposati in tre mesi! Era un avvocato esperto di diritto di famiglia, è stato lui a portare in Italia la prova del Dna”. Non solo, l’attrice ha raccontato come si è sentita dopo la sua morte: “sono stata due anni a casa senza uscire mai, mai, mai. La passione si era trasformata in tenerezza, che è addirittura più preziosa: tenersi la mano, accarezzarsi, conversare. Lo sento sempre vicino, gli parlo”.

Un grande amore quello nato tra l’attrice e l’avvocato che sono stati sposati dal 1977 fino al 2013, anno della sua morte. Proprio l’attrice parlando del marito ha ricordato dall’amica Mara Venier a Domenica In: “mi sono sposata in 3 mesi. Ci siamo conosciuti a gennaio e il 14 marzo ci siamo sposati. Si è presentato con le carte dopo 15 giorni”.

Giovanna Ralli sul marito Ettore Boschi: “era un uomo speciale”

Il ricordo di Giovanna Ralli sul marito Ettore Boschi è ancora vivo. “Ettore era un uomo speciale, mi amava tantissimo, è stato un grandissimo avvocato. È lui che ha portato il DNA in Italia” – ha raccontato l’attrice visibilmente emozionata nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Non solo, l’attrice ha anche rivelato un aneddoto della sua conoscenza con l’avvocato: “è venuto a Milano, dovevamo fare colazione insieme, venne ma nevicava, io dovevo andare a Torino, quindi ci siamo salutati così, dal finestrino. Finito lo spettacolo a Torino tornai in albergo, un freddo, ero stanca, misi la camicia di notte di flanella, i calzettoni, la crema… Ordino una camomilla, suonano, apro: era Ettore. La flanella è andata benissimo”.

La scomparsa del marito nel 2013 è stato un colpo al cuore che, ancora oggi non ha superato del tutto. “L’unico che mi ha chiesto di sposarlo è stato Ettore. Io gli ho detto di sì. E lo amo ancora” – ha detto l’attrice in lacrime.











