Eugenia Rigotti, da Uomini e Donne a Temptation Island 2023/ L’ex corteggiatrice in un nuovo ruolo: foto

Eugenia Rigotti, dopo Uomini e Donne è nel cast di Temptation Island 2023

Dopo un anno di assenza, Temptation Island sta per fare il suo ritorno su Canale 5. Lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia torna alla conduzione del reality dedicato alle coppie, che proprio in questi giorni sta concludendo le sue riprese. Proprio tra un falò e l’altro, Bisciglia regala al pubblico qualche aggiornamento e quale foto del ‘dietro le quinte’ del programma, ed è proprio in una di queste foto che i più attenti hanno riconosciuto un noto ex volto di Uomini e Donne.

Filippo Bisciglia ha infatti postato su Instagram una foto che lo vede insieme a parte del cast di Temptation Island che si occupa di tutto ciò che c’è dietro il programma. Tra i volti nella foto ecco spuntare quello di Eugenia Rigotti.

Eugenia Rigotti, l’ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone lavora con Filippo Bisciglia (e non è la sola!)

I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il percorso di Eugenia Rigotti nel programma. Classe 2001, la ragazza è stata la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone (nell’edizione del 2021), che a lei preferì Vanessa Spoto. La corteggiatrice ebbe modo di conoscere anche l’altro tronista, Giacomo Czerny, che ha poi scelto Martina Grado, con la quale è fidanzato ancora oggi.

Eugenia non è l’unico ex volto di Uomini e Donne che oggi lavora per Temptation island: come lei anche Laura Frenna, la non scelta di Andrea Damante, e Fabio Ferrara, che fu corteggiatore di Ludovica Valli.

