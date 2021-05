Eugenia Rigotti “Massimiliano Mollicone? Non porto rancore”/ Dopo Uomini e donne…

Finalmente è arrivato il momento delle scelte a Uomini e donne e dopo Samantha, adesso tocca proprio a Massimiliano Mollicone che ha fatto proprio ieri la sua scelta lasciando al palo la bella Eugenia Rigotti. Prima di abbracciare la sua scelta, il tronista ha chiuso con Eugenia augurandole il meglio e sperando per lei che arriverà un uomo che vale almeno la metà di lei per prenderla per mano e volare alto. Adesso a commentare questa scelta ci ha pensato Eugenia Rigotti che ha rivelato le sue prime sensazioni dopo la scelta. All’ultimo numero di Uomini e donne Magazine, la giovane ha affidato i suoi primi pensieri dicendosi pronta non portare rancore a Massimiliano al quale ha augurato il meglio dopo il suo lieto fine ma ha ammesso anche di esserci rimasta molta.

Ida Platano: "Riccardo Guarnieri? Capitolo chiuso"/ "Roberta? D'accordo con lei..."

Eugenia Rigotti “Massimiliano Mollicone? Non porto rancore”

In particolare, Eugenia Rigotti a proposito di Massimiliano Mollicone ha rivelato: “Non provo né dolore e né tristezza perché sono stata sempre pronta a questa eventualità e quindi sono riuscita a proteggermi”. Lo stesso ha fatto durante la scelta quando il tronista avrebbe voluto abbracciarla ma lei si è tirata indietro facendo quella smorfia un po’ addolorata con il viso. Adesso dal momento della scelta è passata ormai una settimana o poco più e poi ammette: “Non ho mai smesso di farmi guidare dal cuore ma la mia testa continuava a rimproverarmi e mettermi in guardia”. Forse proprio a quel punto, quel freno tirato, potrebbe essere la spiegazione del no di Massimiliano.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 maggio: Roberta, Riccardo e Ida star!Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo scelta a Uomini e Donne/ Dediche e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA