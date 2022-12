Eugenio Finardi, gaffe in tv a Oggi è un altro giorno/ “Alain Delon non è morto?”

Eugenio Finardi si è reso protagonista di una gaffe involontaria nel corso della diretta televisiva di “Oggi è un altro giorno”, su Rai Uno. Durante la puntata di lunedì 12 dicembre 2022, condotta come sempre dalla giornalista Serena Bortone, il musicista ha criticato Anthony Delon, figlio di Alain e Nathalie, che poco prima di lui era stato intervistato nella medesima trasmissione. Piccola premessa: Delon ha commentato il libro da lui scritto e relativo alla sua esistenza, nel quale descrive alcuni momenti particolari della sua infanzia, fra cui figurano anche gli scatti di violenza che suo padre avrebbe avuto nei suoi confronti. Un aspetto sul quale Eugenio Finardi ha avuto da ridire…

EUGENIO FINARDI VS ANTHONY DELON: “NON ROMPERE LE B*LLE, FATTI LA TUA VITA!”

Il cantante, parlando con Serena Bortone e riferendosi a quanto asserito da Anthony Delon in precedenza, non le ha di certo mandate a dire all’attore: “Ma non rompere le b*lle e fatti la vita tua! Non ho per nulla apprezzato la sua intervista. Violenze… Io a mio figlio una bella spinta per fargli fare una pista nera sciando gliel’ho data. È il dovere di un uomo! Non sopporto ‘sta roba dei figli che a un certo punto arrivano e parlano male della mamma e del papà”. La conduttrice ha fatto però notare a Eugenio Finardi che Alain Delon è vivo. Spiazzante la sua reazione: “Ah sì?”.

