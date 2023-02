Eugenio Gallego, chi è l’ex fidanzato di Oriana Marzoli/ “Per lui sono finita in carcere!”

Chi è Eugenio Gallego, l’ex fidanzato di Oriana Marzoli

Alfonso Signorini punge Oriana Marzoli in diretta al Grande Fratello Vip tirando in ballo il suo ormai noto ex fidanzato. Lui si chiama Eugenio Gallego, è un imprenditore ed è quello che Oriana definisce “l’amore della mia vita.” “Siamo stati insieme 4 anni tra alti e bassi. – racconta la Mazroli in diretta – Lui è solare, intelligente, colto, sportivo, elegante, era tutto!” Tuttavia aggiunge: “Però mi metteva anche le corna, l’ho scoperto perché la gente mi scriveva su Instagram.”

Oriana racconta di essere stata tradita più volte e di averlo saputo tramite messaggi di donne che a volte erano quelle che Eugenio contattava. Arriva poi la rivelazione più scottante: a causa del suo ex è finita anche in carcere.

Oriana Marzoli in carcere per l’ex fidanzato: cos’è accaduto

L’episodio viene raccontato proprio da Oriana in diretta al Grande Fratello Vip: “È successo che abbiamo litigato perché abbiamo fatto una serata, lui spariva e andava a cercare donne anche se c’ero io lì. Io ho preso il suo telefono, lui ha preso il mio, lui non ha trovato niente, io di tutto. Chiamo mia mamma per farmi aiutare a mandarlo via da casa che non volevo stare con lui dopo questo, mia mamma si è spaventata e ha chiamato la polizia. Questi sono arrivati e abbiamo fatto il San Valentino in carcere.” Signorini però parla anche di un morso dato da Oriana all’ex: “Un morso? Lui era un po’ così e io ho risposto!”

