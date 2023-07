Eunice Newton Foote: chi è/ La scienziata-attivista che ha predetto il cambiamento climatico

Eunice Newton Foote, il Doodle “attivista” per il cambiamento climatico

Il doodle della giornata di oggi è dedicato alla scienziata Eunice Newton Foote, nata esattamente oggi nel 1819. Si tratta di una delle più importante scienziate del suo tempo, che per prima si preoccupò del riscaldamento globale, scoprendo la correlazione tra le radiazioni solari e diverse tipologie di gas, ipotizzando che l’aumento dell’anidride carbonica (la Co2) avrebbe, a lungo andare, potuto riscaldare il pianeta.

Biancaneve vittima della cultura woke/ "Dobbiamo evitare gli stereotipi sui nani"

Eunice Newton Foote fu, insomma, un’importante scienziata, ma anche un’inventrice e un’attivista per i diritte delle donne. Una vera e propria pioniera che riuscì a ritagliarsi un importante parte nella storia e nella comunità scientifica del suo tempo, caratterizzato da una generale diffidenza nei confronti delle donne, ottenendo risultati fondamentali ancora oggi. Nel 1848, inoltre, fu tra i firmatari (tra i quali anche il marito) della “Dichiarazione dei sentimenti” in occasione della Convention sui diritti delle donne che si tenne a Seneca Falls, assieme ad appena altre 5 donne che parteciparono all’assemblea. Eunice Newton Foote, insomma, è a tutti gli effetti una figura centrale da celebrare, in un periodo storico in cui i pari diritti e le preoccupazioni sul clima sono sempre più centrali nelle discussioni pubbliche.

Orazio Schillaci: "Caldo? Tanta acqua e pochi grassi"/ "Evitiamo affollamento ospedali"

Eunice Newton Foote: biografia della scienziata che ha “scoperto” il cambiamento climatico

Eunice Newton Foote, che alla nascita non presentava il secondo cognome, nacque a Goshen, piccola cittadina del Connecticut. Si trasferì, però, ben presto a Bloomfield, nello stato di New York, assieme alla madre Thirza, al padre Isaac Newton Jr, agricoltore e imprenditore non imparentato con il famoso matematico e fisico (che non ebbe mai figli nella sua vita), alle sue sei sorelle e ai cinque fratelli.

A partire dal 1836 Eunice Newton Foote decise di iscriversi al Troy Female Seminary, poi ribattezzato Emma Willard School, una scuola “rivoluzionaria” che incoraggiava le studentesse a frequentare il vicino college di scienze. Qui la Foote imparò i fondamenti della biologia e della chimica, studiando la teoria scientifica con Amos Eaton appassionandosi a quel mondo scientifico che per le sue contemporanee era, quasi, proibito. Gli studi di Eunice Newton Foote furono da subito influenzati dai testi di Almira Hart Lincoln Phelps, sorella di Emma Willard, pioniera delle scienze, esperta biologa e terza donna membro dell a prestigiosa American Association for the Advancement of Science.

Lotito: "Roma deve rinascere e ammodernarsi"/ "Dobbiamo vincere la sfida dell'Expo"

Gli studi sul clima di Eunice Newton Foote

Insomma, fin dalla giovane età le scienze divennero per Eunice Newton Foote una vera e propria passione, che l’avrebbe accompagnata per tutta la vita, ed anche dentro alla tomba grazie alle importantissime scoperte che, da sola, riuscirà a fare. All’epoca dei suoi studi, infatti, l’American Association for the Advancement of Science non teneva in considerazione le donne e non permetteva loro di presentare, in pubblico, i risultati degli studi condotti.

Lo studio empirico di Eunice Newton Foote riuscì a dimostrare la correlazione tra i raggi solari e alcuni tipi di gas, tra cui l’anidride carbonica. Senza nessun aiuto da parte dei colleghi, utilizzò una pompa ad aria, quattro termometri a mercurio e due cilindri di vetro. Pompando aria al fine di scaldarli dentro ai tubi, li espose poi ai raggi solari, pompando nuovamente all’interno diverse sostanze (Co2, aria comune e idrogeno). Eunice Newton Foote constatò, così, che l’anidride scaldava in modo esponenzialmente maggiore i tubi se a contatto con i raggi solari. I suoi risultati furono presentati in pubblico all’AAAS dall’amico di famiglia Joseph Henry. Non essendo uno scienziato, però, non seppe rispondere alle domande dei colleghi della scienziata, e il suo lavoro finì per cadere nell’oblio fino al 2011 quando vennero riscoperti e pubblicati dal geologo Ray Sorenson, permettendo di consegnare la Foote alla storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA