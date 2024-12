SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO TORNA CON UNA NUOVA ESTRAZIONE

C’è un montepremi da vincere stasera ed è quello messo in palio da SiVinceTutto Superenalotto oggi, mercoledì 11 dicembre 2024. Va in scena una nuova estrazione di numeri vincenti che potrebbe cambiarvi la vita, se riuscirete però a centrare la combinazione fortunata. Sei numeri ricchi di valore e aspettative, ma i dettagli delle vincite mostrano come comunque ci siano anche altri premi minori da conquistare, nel caso in cui non riusciate a far vostra la sestina fortunata.

Ad esempio, la scorsa settimana sono state realizzate nel complesso 8.711 vincite, anche se nessuna per il tanto ambito 6: nel complesso sono stati distribuiti oltre 150mila euro. Non ce ne sono state neppure per il 5, ma per il 4 sono stati distribuiti poco più di 15mila euro, con 91 vincitori, ognuno dei quali ha vinto 165,07 euro. Invece, il bottino del 3 è da poco meno di 56mila euro, perché ci sono stati 1.218 vincitori di 45,63 euro ciascuno. Infine, il 2 da 10,75 euro per ognuno dei 7.402 fortunati, quindi parliamo nel complesso di poco più di 79mila euro.

COME SI GIOCA E COME SCEGLIERE I NUMERI

Per poter tentare la fortuna, però, bisogna aver effettuato la propria giocata al SiVinceTutto Superenalotto, quindi provvediamo a rinfrescare la memoria e a riassumere le indicazioni sul come si gioca che possono tornare utili per chi non ha dimestichezza con questo gioco o vi si approccia per la prima volta. In primis, bisogna scegliere la propria combinazione, 12 numeri tra 1 e 90 compresi. Quindi, si mettono in gioco 12 numeri per provarne a indovinare la metà. Se siete a corto di idee o di ispirazione, potete affidarvi anche totalmente alla fortuna, visto che ci sono le schedine precompilate, i sistemi e i QuickPick.

Le strade per il successo possono essere diverse e ognuna può portarvi al trionfo. Una volta fatta questa importante scelta, bisogna provvedere alla convalida della schedina. Ciò può avvenire in ricevitoria, se procedete in tal senso per la giocata, mentre se la effettuate online, allora potete affidarvi a uno dei molteplici siti abilitati.

SiVinceTutto Superenalotto n. 250 del 11/12/2024

Combinazione vincente

–