Euphoria/ Anticipazioni e cast: il lato oscuro della generazione Z

EUPHORIA, ANTICIPAZIONI 27 SETTEMBRE

Euphoria è arrivata in Italia creando lo stesso scompiglio che ha portato negli Usa in estate. La serie fa un ritratto violento e fin troppo dettagliato di quella che possiamo definire la complicata generazione Z alle prese con droga e sesso (forse troppo) tra stereotipi e pregiudizi. Anche per questo Sky ha pensato ad una programmazione ad hoc mettendo a disposizione tutti gli episodi su Box Sets e pensando ad una sorta di mini maratona in prima serata su Atlantic a cominciare proprio da ieri e finendo il prossimo 29 settembre. L’appuntamento in questo caso è con un doppio episodio a serata e se ieri sera hanno dato il via allo spettacolo i primi due episodi, questa sera toccherà al terzo e il quarto in cui al centro ci saranno altri due personaggi, ovvero quello di Kat e quello di Jules. La prima torna a casa dalle vacanze con qualche chilo in più finendo per diventare mira dei suoi coetanei. La sua vita va avanti tra l’amicizia della popolarissima cheerleader Maddy Perez e lo scandalo del video postato su PornHub, fino a quando opta per un radicale cambio di rotta esteriore e interiore, ma in che direzione? Altra storia quella di Jules fatta rinchiudere in un ospedale psichiatrico per minori dalla madre ma pronta alla sua transizione una volta libera.

EUPHORIA, IL CAST DELLA SERIE

Nella serie composta da nove episodi, ma già confermata per una seconda stagione, la protagonista è Rue Bennet e a prestarle il volto è la bella e giovane Zendaya, che nei giorni scorsi ha attirato su di sé l’attenzione durante gli Emmy Awards 2019. Lei è la “narratrice affidabile ma non troppo” degli episodi della prima stagione ed è lei che cerca nella droga (in quantità massiccia) il riscatto di una vita fatta da disturbi d’ansia, malattia e morte del padre, tanto da arrivare all’overdose e alla riabilitazione. Al suo fianco troviamo anche Hunter Schafer pronta a vestire i panni di Jules, protagonista nell’episodio di questa sera, e Jacob Elordi che sullo schermo porta il tipo e brillante belloccio delle serie tv. Niente a che fare con i normali teen drama in stile The CW, non c’è dubbio, perché Nate è disturbato e disorientato, diciamo così. Ciliegina sulla torta della serie è la cheerleader Maddy Perez (Alexa Demie), sfrontata e legata con un doppio filo proprio a Nate. Nel cast di Euphoria ci sono anche Cassie Howard (Sydney Sweeney), Lexi (Maude Apatow) e Chris McKay (Algee Smith). Il resto lo scoprirete solo vedendo questa prima stagione.

