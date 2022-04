EUROFINS GENOMA/ A Roma test antigenici gratuiti per i rifugiati ucraini

Eurofins Genoma, uno dei più avanzati laboratori italiani ed europei di diagnostica molecolare, riconosciuto in ambito internazionale per il grande patrimonio di tecnologie e risorse umane che lo caratterizza, ha messo a disposizione delle organizzazione umanitarie che operano nella Regione Lazio il proprio punto prelievo Covid di Roma per effettuare test antigenici gratuiti SARSCoV2 ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, al fine di preservarne la salute ed evitare la diffusione dell’infezione.

Il Gruppo supporta da sempre iniziative di tutela delle persone e dell’ambiente, nei territori in cui opera, attraverso la Eurofins Foundation che in questi anni ha avviato un proficuo dialogo con alcune tra le maggiori associazioni umanitarie, in primis la Croce Rossa, con l’obiettivo di contribuire alla salute e alla sicurezza globale attraverso l’uso delle migliori tecnologie e metodologie.

“In un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo, il nostro Gruppo aveva il dovere di fornire un contributo concreto a livello regionale, per tentare di arginare un’emergenza che sta diventando ogni giorno sempre più allarmante”, ha dichiarato Marco Barbierato, amministratore delegato di Eurofins Genoma. “Crediamo molto nel valore dell’iniziativa, perfettamente in linea con i valori e la missione dei nostri laboratori, e ci auguriamo che questo servizio possa aiutare a mettere in sicurezza i profughi ucraini e il territorio in cui viviamo e a rafforzare la nostra interlocuzione con le maggiori organizzazioni umanitarie regionali e nazionali”.

Fondato nel 1997 e con quattro sedi in Italia (due a Roma, una a Milano e una a Firenze), il Gruppo Eurofins Genoma opera principalmente in qualità di partner diagnostico per analisi genetiche, citogenetiche e molecolari con l’obiettivo di fornire un servizio completo e capace di soddisfare le diverse esigenze nel campo della diagnostica molecolare. I laboratori del Gruppo, che collaborano con oltre duemila strutture sanitarie e ospedaliere italiane ed estere, vantano dotazioni strumentali e tecnologiche all’avanguardia, nonché standard qualitativi elevati. Una delle principali missioni di Eurofins Genoma è offrire soluzioni diagnostiche avanzate con un forte impegno nella ricerca, allo scopo di sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi nel settore biotecnologico e contribuire al passaggio dalla medicina curativa a quella predittiva.











