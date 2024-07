EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 2 Luglio 2024

L’attesa è (finalmente!) finita e mentre i 7 numeri vincenti dell’Eurojackpot si preparano a distribuire i loro ricchi premi per tutti voi giocatori che ogni giorno ci seguite su queste pagine è arrivato il momento di scoprirli: incrociate le dita, afferrate tutti i vostri ninnoli porta fortuna e mettetevi comodi perché oggi la posta il gioco è veramente altissima – o meglio, ricchissima – con un jackpot che arrivato a valere la bellezza di 72 milioni di euro!

Prima di entrare nel vivo dei numeri, ci teniamo a rassicurare tutti i potenziali vincitori che seppur questo gioco sia europeo (e non solo italiano come tutti gli altri colleghi Sisal) le modalità di riscossione degli eventuali premi sono del tutto simili ad ogni altro gioco: recatevi con la vostra schedina e un documento nella ricevitoria in cui avete piazzato la scommessa e seguite le semplicissime istruzioni che vi darà l’addetto ai giochi; mentre se aveste giocato online allora non dovrete fare letteralmente nulla se non aspettare che i soldi vi vengano accreditati sul conto di gioco! Ora – dopo avervi trattenuti abbastanza – diamo subito la parola ai numeri vincenti dell’Eurojackpot, lasciandovi ancora una volta con i nostri migliori auguri di buona fortuna!

EuroJackpot n.53 del 02/07/2024

Combinazione vincente

30 – 40 – 10 – 32 – 29

Euronumeri

12 – 6

EUROJACKPOT, STANNO ARRIVANDO I NUMERI VINCENTI

Luglio ormai è arrivato tra noi e mentre la primissima settimana del mese inizia (forse con fatica, visto il caldo) ad ingranare le sue marce l’arrivo di un nuovo martedì – ovviamente oggi, il 2 luglio – porta con sé tutti i vari concorsi Sisal: oggi tocca all’Eurojackpot che riproporrà il suo jackpot milionario a tutti gli sfidanti europei della Dea Bendata; ma non mancheranno (e qui dobbiamo riferirci ad altri articoli che abbiamo pubblicato e che potete tranquillamente trovare su queste pagine) neppure gli appuntamenti con tutti e tre i giochi associati al Lotto e i due sempre ricchissimi Million Day. Ma senza uscire dal ‘seminato’, come avrete intuito tra queste righe vi parleremo dell’Eurojackpot, reduce da un concorso – quello dello scorso venerdì, esattamente il 29 giugno – in cui sono stati vinti più di 14 milioni di euro; nella speranza che oggi sia un punto di svolta per molti tra voi carissimi lettori!

Soffermandoci solamente un attimo su quei 14 milioni che vi abbiamo appena citato – poi, lo promettiamo, arriveremo anche alle regole e soprattutto al valore del jackpot di oggi -; vale la pena dirvi che i bottini più alti dell’ultimo Eurojackpot di giugno valevano più di 1,1 milioni di euro (precisamente 1.103.751,90), seguiti da altri nove fortunati – tra i quali ilEurojackpot più ricco tra i vincitori italiani – che si sono portati a casa quasi 140mila euro a testa!

COME SI GIOCA ALL’EUROJACKPOT E QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT

Facciamo ora un passo in avanti e dopo i premi – che quasi certamente vi avranno fatto gola – veniamo al succo del concorso di oggi dell’Eurojackpot: quanto vale il jackpot in palio? La risposta è impressionante perché parliamo della bellezza di 72 milioni di euro, sempre più vicini al massimo fissato a 120 milioni e che dovremmo raggiungere (salvo che qualche fortunato riesca a metterci le mani sopra!) non prima di metà luglio. Cosa dovete fare voi? Anche questo è semplicissimo perché semplicemente andando in una qualsiasi ricevitoria Sisal – o anche sul sito ufficiale dell’Eurojackpot – troverete l’apposita schedina da compilare con un totale di 7 numeri: i primi cinque nella sezione in alto che include 50 numeri; gli ultimi 2 in basso dove si arriva fino solamente al 12.

Il tutto vi costerà solamente 2 euro e seppur le possibilità di mettere le mani sul jackpot siano veramente basse (1 ogni 140milioni di schedine), grazie alle altre 11 categorie di vincita è abbastanza probabile che almeno un piccolo premio di consolazione riuscirete a vincerlo! Se così non fosse, vi consigliamo di non perdere le speranze perché tra solamente 3 giorni – ovvero venerdì 5 luglio – si terrà un nuovo concorso dell’Eurojackpot con un jackpot ancora più ricco.











