EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 28 Giugno 2024

E’ scattato il conto alla rovescia in vista dell’estrazione di oggi, venerdì 28 giugno 2024, dell’Eurojackpot. Nel giro di pochi minuti scopriremo quali saranno i numeri vincenti del concorso odierno, quindi i cinque principali con l’aggiunta dei due extra: armatevi di schedine o di applicazione, e siate pronti a controllare il sorteggio di modo da capire subito se avrete vinto o meno. Se per caso foste alla ricerca di alcuni numeri last minute per l’estrazione di oggi, venerdì 28 giugno 2024 dell’Eurojackpot, siete nel posto giusto, visto che vogliamo consigliarvi come facciamo spesso e volentieri la nostra stringa fortunata.

Partiamo dai primi cinque numeri, precisamente l’1, l’11, il 23, il 33 e il 45. In aggiunta gli altri due, che ricordiamo, dobbiamo selezionare fra l’1 e il 12, e in questo caso scegliamo il 2 e il 10. A questo punto non vi resta che mettervi comodi e incrociare le dita: l’estrazione di oggi dell’Eurojackpot sta per cominciare.

EuroJackpot n.52 del 28/06/2024

Combinazione vincente

1 – 8 – 45 – 43 – 30

Euronumeri

12 – 10

EUROJACKPOT, IN ARRIVO I NUMERI DI OGGI

E’ venerdì 28 giugno 2024 e ciò significa che è giornata di giocata dell’Europjackpot. Scopriremo a breve i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, precisamente del concorso numero 52 di quest’anno, i cinque numeri fortunati con l’aggiunta dei due extra. Obiettivo, fare 5+2 per diventare milionari, ma anche individuando meno numeri potrete comunque portare a casa una bella cifra. La sfida è ostica anche perchè dovrete scovare i cinque vincenti presenti dall’uno al 50, più altri due nella fascia 1-12 di conseguenza le combinazioni sono pressochè infinite.

Anche per questo nessun giocatore è riuscito a portarsi a casa il massimo bottino durante l’estrazione di martedì scorso, 25 giugno 2024, quando all’estrazione dell’Eurojackpot sono usciti gli euronumeri 8, 14, 25, 41 e 45, con l’aggiunta dei due extra 3 e 12. In totale sono stati realizzati 3 diversi 5+1, tre fortunati che si sono portati a casa un bel montepremi di un milione e 466mila circa, per una media di quasi 489mila euro a testa: una splendida vincita. Sei invece coloro che hanno beccato cinque numeri e anche in questo caso il malloppo è stato ricco, visto che il montepremi totale è stato di 827mila euro circa, per una media di 137mila e 800 euro per vincitore.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 28 GIUGNO 2024: I PREMI ASSEGNATI

Si vince bene all’Eurojackpot anche con il 4+2, e precisamente 5.932 euro a testa per i 23 fortunati vincitori, dopo di che il montepremi inizia piano a piano a ridursi, e per quanto riguarda la scorsa estrazione dell’Eurojackpot, sono stati assegnati 318 euro per i 4+1, quindi 185 per i 3+2, poi 102,80 euro per i 4, 29,70 per i due più due, 21,20 per i 3+1, 16,80 euro per i 3, 15 euro per gli 1+2 e infine 10,40 euro per i due più uno.

A tale gioco vi sono quindi diverse possibilità di vincere a cominciare dall’individuare tre numeri, che siano tutti appartenenti alla cinquina principale o distribuiti. A questo punto non vi resta che fare la vostra giocata in attesa dell’estrazione dell’Eurojackpot di oggi, venerdì 28 giugno 2024.

