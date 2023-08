Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 29 agosto 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: NUOVA ESTRAZIONE, CACCIA ALLA MAXI VINCITA

Come ogni martedì e venerdì, anche oggi l’appuntamento è con una nuova estrazione dell’Eurojackpot, prevista alle 20.30, come di consueto. L’estrazione avviene in diretta a Helsinki, in Finlandia, e si potrà seguire dal vivo. Ricordiamo che a giocare sono tutti e 27 i Paesi europei, che dunque partecipano al concorso nella speranza di vincere il prezioso montepremi, che va dai 10 milioni ai 120. I numeri da scegliere sono 5+2. I primi cinque numeri vanno scelti dall’1 al 5 mentre i 2 euronumeri vanno decisi dall’1 al 12. Dunque, chi indovinerà i 7 numeri porterà a casa il maxi premio, variabile. Quando infatti vengono indovinati i 5+2 numeri, il montepremi torna a 10 milioni: sale invece ogni volta che nessuno centra la maxi vincita, fino ad arrivare a 120 milioni. In questa 69esima estrazione dell’Eurojackpot del 2023, il jackpot è di 20 milioni. Nel mese in corso, ben tre giocatori hanno indovinato i punti 5+2, tutti in Germania.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 25 agosto 2023

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: LE ULTIME VINCITE

Il concorso delll’Eurojackpot ha un montepremi variabile: vanta ben 12 categorie di vincita e dunque non si portano a casa soldi solamente con il “5+2” ma anche indovinando meno numeri, come accaduto anche nella scorsa estrazione, quando i 7 numeri non sono stati indovinati ma in 4 hanno centrato i punti 5+1, portando a casa 408.009,90 € ciascuno. Dieci giocatori, invece, hanno indovinato i 5 numeri, vincendo ognuno 92.039,40 €. Chi ha indovinato i 4+2, ossia 24 giocatori, ha vinto 6.325,70 €. Nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, comunque, sono stati assegnati 524.166 premi, per un totale di 10.410.280 € vinti.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 22 agosto 2023

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 29 AGOSTO 2023

COMBINAZIONE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LEGGI ANCHE:

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 18 agosto 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA