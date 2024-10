Nelle ultime ore abbiamo ci siamo addentrati nella penultima settimana di ottobre che come sempre ci porterà pian piano al cospetto dei concorsi a premi tra i quali non mancherà (ovviamente!) neppure l’amatissimo Eurojackpot che con il jackpot si prepara a premiare qualche fortunatissimo giocatore: gli appunti totali nell’arco dei prossimi giorni saranno ben due, il primo che si terrà proprio oggi tra una manciata scarsa di ore, mentre il secondo si farà attendere fino a venerdì 25 chiudendo una settimana in cui speriamo che potremo parlarvi di qualche nuovissimo premio milionario dell’Eurojackpot!

Partendo proprio da qui, la scorsa settimana dell’Eurojackpot sembra essersi rivelata particolarmente buona dato che il jackpot è tornato a crescere in modo sostanziale – da quell’azzeramento che si è registrato subito dopo l’inizio del mese – raggiungendo oggi la quota dei 40 milioni di euro; pur assegnando dei premi veramente ottimi come quei tre (di cui uno italiano, vinto in quel di Porto Torres) da più di 1 milione di euro vinti solamente lo scorso venerdì 18 ottobre accompagnati da altri due da 540mila.

COME FARE A VINCERE IL JACKPOT DELL’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE AL CONCORSO

Dopo avervi fatto un po’ di gola con i premi che potreste trovare alla fine della vostra corsa verso il jackpot dell’Eurojackpot, non ci resta che ricordarvi brevemente e rapidamente le semplicissime regole di cui dovrete tener conto nel momento in cui piazzerete la vostra scommessa; partendo dal fatto che per farlo potrete sia recarvi – nel più tradizionale dei modi – in una qualsiasi ricevitoria Sisal, che sul sito ufficiale del gioco dove troverete peraltro una comodissima schedina che vi permetterà di giocare contemporaneamente sia all’Eurojackpot che al nostrano Superenalotto; ma ovviamente con combinazioni diverse tra loro.

Intuitivamente, una volta che avrete tra le mani (o sullo schermo) la schedina dell’Eurojackpot dovrete semplicemente barrare un massimo di 5 numeri nella parte superiore – dove trovate tutte le cifre tra l’1 e il 50 – ed altri due in quella inferiore – questa caratterizzate dalle sole cifre fino al 12 -: il costo è di soli 2 euro ed una volta che avrete fatto tutto questo e pagato l’irrisoria scommessa dovrete solo attendere che la Dea Bendata bussi alla vostra porta poco dopo le ore 20!