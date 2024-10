Gli occhi degli appassionati di Eurojackpot sono puntati sui 23 milioni di euro in palio nell’estrazione di oggi, martedì 15 ottobre 2024, la prima di questa nuova settimana ricca di concorsi e numeri vincenti da scoprire. Eppure, il montepremi, per quanto ricco, non è l’unico obiettivo su cui puntare il proprio mirino, perché parliamo di un gioco che prevede ben 12 categorie di vincita, quindi le strade della fortuna sono diverse e alcune di esse possono cambiarvi la vita.

Basti pensare che nell’ultima estrazione, quella di venerdì scorso, sono stati assegnati 564.979 premi, per un totale di oltre 11 milioni di euro vinti. Sono stati realizzati ben due 5+1 da circa 873mila euro ciascuno, invece sono andati 164mila euro a coloro che hanno centrato il 5+0; in questo caso le schedine risultate fortunate sono state sei. Ma queste sono solo due delle categorie di vincita, le principali se escludiamo per un attimo la prima che vale l’Eurojackpot. Dunque, non ci sbagliamo quando affermiamo che questo è un gioco che può arricchire pur senza centrare tutta la combinazione fortunata.

EUROJACKPOT, ECCO LA STRADA PER LA FORTUNA

Chi non ha le idee chiare su come si gioca a Eurojackpot non ha nulla da temere, perché le modalità di gioco sono semplici: bisogna compilare la schedina optando per una o più combinazioni da mettere in gioco, scegliendo i 5 numeri principali tra 1 e 50 e 2 Euronumeri tra 1 e 12.

Se non avete idea dei numeri con cui tentare la fortuna nell’appuntamento di stasera, così come in generale in tutti gli altri, potete richiedere una combinazione casuale che vi viene assegnata dal sistema. Inoltre, potete anche decidere di effettuare la giocata in abbonamento, una modalità che prevede la facoltà di ripetere la medesima giocata per un numero di estrazioni a vostra scelta, da un minimo di due a un massimo di 10.

L’ultimo step è quello della convalida della schedina, operazione per la quale potete affidarvi a una delle ricevitorie presenti sul territorio, in alternativa ci sono i vari siti abilitati o l’applicazione ufficiale. Potete scegliere liberamente l’opzione predefinita, perché il costo della giocata non varia affatto.