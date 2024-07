Ben 41 milioni di euro in palio con Eurojackpot: questo il valore del super montepremi che si può vincere con l’estrazione di oggi, venerdì 26 luglio. Il secondo appuntamento della settimana con la fortuna può regalarvi una ricchissima sorpresa, ma attenzione anche alle altre categorie di vincita, che non sono da meno quanto a generosità. Basti pensare che il dettaglio delle vincite relativo al concorso di martedì evidenzia che sono stati assegnati 486.307 premi, nel complesso sono stati distribuiti 8.613.606 euro.

Solo per quanto riguarda il 5+2, la seconda delle 12 categorie di vincita, ha regalato 1.352.210 euro (che si sono spartiti tre vincitori), mentre con i 5 sono stati distribuiti 762.583 euro (in questo caso le vincite sono state otto), infine con i 4+2 sono stati conquistati nel complesso 125.786 euro (24 le giocate fortunate). Quanto basta per farsi un’idea chiara di quanto possa cambiare la vita l’estrazione di Eurojackpot, anche se non doveste indovinare la combinazione fortunata con tutti i numeri vincenti.

DALLE VINCITE ALLE SCHEDINE: COME SI GIOCA A EUROJACKPOT?

Ora avete ben chiaro l’impatto che può avere questo gioco nella vostra vita, ma dovete sapere anche come partecipare all’estrazione di oggi per tentare la fortuna. I passi da seguire sono pochi: dovete partire dalla scelta di 5 numeri e 2 Euronumeri, nel primo caso tra 50 numeri, nel secondo tra 12. Potete giocare online, grazie a uno dei tanti siti autorizzati, in maniera semplice e sicura, ma potete anche affidarvi all’app ufficiale, che di recente è stata aggiornata, infine ci sono i punti vendita Sisal, che sono davvero tanti. E se siete in vacanza e non sapete dove si trovano?

Non avete nulla da temere, perché sono oltre 39mila le ricevitorie presenti sul territorio nazionale, altrimenti potrete scaricare l’app, se ancora non lo avete fatto, registrarvi e procedere con la giocata. Quella minima è una combinazione da 5 numeri e 2 Euronumeri, al costo di due euro, poi in caso di vincita clamorosa potreste ritrovarvi a organizzare un viaggio a Roma o Milano per presentare la ricevuta fortunata all’Ufficio Premi di Sisal.