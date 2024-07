EUROJACKPOT: IL CONCORSO EUROPEO TORNA CON 32 MILIONI DI MONTEPREMI

Torna il concorso più amato da tutta Europa, che tiene incollati allo schermo – per l’estrazione live – giocatori da vari Paesi del Vecchio Continente, come anche Germania, Spagna e proprio Italia. Ogni giocatore che vorrà partecipare all’Eurojackpot potrà farlo il martedì ma anche il venerdì: sono infatti due ogni settimana gli appuntamenti che permettono di sognare e sperare di vincere dei premi veramente mostruosi. In alcune occasioni, infatti, in palio ci sono 120 milioni.

Questo dipende solamente da quanto accaduto nelle estrazioni precedenti, perché il jackpot salirà di estrazione in estrazione quando nessuno centrerà la vittoria massima e invece al contrario diminuirà e tornerà a 10 milioni quando qualcuno sarà in grado di centrare la vittoria da 5 numeri + 2 euronumeri, quella più alta possibile che verrà la vittoria del montepremi valido in quel momento. I numeri per giocare all’Eurojackpot vanno scelti in un range tra l’1 e il 50 e poi i due euronumeri tra 1 e 12: indovinando tutti quelli giocati si otterrà appunto il premio massimo che può arrivare a 120 milioni.

EUROJACKPOT: RICOMINCIA LA SETTIMANA DI ESTRAZIONI

Nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, quella di venerdì scorso, non è arrivata la vittoria massima da 5+2 come si può ben intuire anche dal montepremi di oggi, che è pari a 32 milioni. Come ben sapranno i più avvezzi al gioco, questo significa che non è arrivata la vittoria massima nell’ultimo appuntamento, ovvero quella da 5 numeri + 2 euronumeri.

Andando a vedere più nel dettaglio quanto accaduto nel concorso numero 58 del 19 luglio 2024, i numeri estratti erano stati i seguenti: 13, 18, 22, 26, 32 con euronumeri 10 e 11. È vero che non è arrivata la vittoria massima, ma ci sono state comunque cinque vittoria da 5+1 che sono valse ben 605.188,30 euro ciascuno per ogni fortunato. In sette, invece, hanno indovinato 5 numeri portando a casa 145.088 euro. In questa estrazione dell’Eurojackpot, sono stati assegnati 575.597 premi, per un totale di 12.722.142 euro vinti.

EuroJackpot n.59 del 23/07/2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–