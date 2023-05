Eurojackpot/ Estrazione martedì 16 maggio 2023: i numeri vincenti di oggi

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: JACKPOT DA 25 MILIONI

Poche ore di attesa prima che vada in onda l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, martedì 16 maggio 2023. Il sorteggio avrà luogo come di consueto in diretta a Helsinki, in Finlandia. Per giocare, basta selezionare 5 numeri compresi tra 1 e 50 e aggiungere poi 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. La combinazione da giocare è dunque composta da 7 numeri.

A disposizione degli scommettitori ci sono diverse opzioni di gioco. Oltre alla giocata semplice, si può puntare su una combinazione casuale, cioè lasciando che sia il sistema a selezionare casualmente i numeri da inserire nella schedina. Una volta effettuata questa scelta tra le due tipologie di gioco, non resta che da attendere l’orario dell’estrazione, dunque le 20.30.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI VINCE

Il jackpot in palio questo martedì 16 maggio 2023 è salito a 25 milioni, in quanto lo scorso venerdì non è stato acchiappato il “5+2” vincente. Il monte premi massimo è di 10 milioni di euro e non può salire oltre i 120 milioni.

Come apprendiamo da Agripronews, durante l’ultimo concorso la cui combinazione vincente è stata 10 – 27 – 30 – 32 – 34 Euronumeri 5 e 8 non è stato centrato il 5+2. In compenso 5 giocatori, di cui due in Danimarca, due in Germania e uno in Norvegia, sono riusciti a centrare la combinazione “5+1” portandosi a casa 325.560,50 euro ciascuno. Tre cittadini europei hanno invece messo le mani sulla combinazione “5+0” del valore di 306.001,60 euro ciascuno.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

Combinazione vincente

Euronumeri

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











