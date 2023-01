Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 6 gennaio (conc 2/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE E…

Chi si sente fortunato in questo inizio 2023? Uno dei modi più semplici e redditizi per tentare la fortuna è l’Eurojackpot, una lotteria che si svolge contemporaneamente in 16 Paesi in tutta Europa. Partecipare è molto semplice: basta effettuare una giocata in vista dell’estrazione, che si tiene ogni martedì e venerdì a Helsinki, in Finlandia. Ogni scommettitore dovrà scegliere 5 numeri tra 1 e 50 e altri due tra 1 e 12. È possibile anche richiedere una combinazione casuale. Si potrà scegliere inoltre di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi da 2 a 10.

Fondamentale è anche lo step della convalida della schedina di Eurojackpot, da fare attraverso uno dei siti abilitati o l’App Eurojackpot. Ci sono varie opzioni disponibili e bisognerà poi attendere l’estrazione. Il concorso mette in palio 10 milioni di euro col 5+2 ma sono undici le categorie di vincita.

Cosa è accaduto nell’ultimo concorso dell’Eurojackpot? I numeri estratti sono stati 28 – 29 – 31 – 37 – 50 mentre gli euronumeri 4 e 5. Nell’ultima estrazione, la prima del nuovo anno, nessuno ha agguantato i punti 6 ma due fortunatissimi hanno indovinato 5+1 numeri. I due giocatori fortunati hanno vinto1.480.098,10 € ciascuno. Sono stati invece 6 i punti 5 che hanno ottenuto ciascuno 98.678,40 €. 12 i punti 4+2 per una vittoria di 8.138,40 € per ciascun giocatore. A scendere i punti 4+1 sono stati centrati da 282 fortunati che però hanno portato a casa una cifra di molto più bassa, di 432,80 €. Il jackpot è salito alla cifra di 35.000.000 €, dunque chi tenterà la fortuna oggi, nel concorso del 6 gennaio, potrà sperare di vincere una cifra davvero importante.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 6 GENNAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

