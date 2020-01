Euronics-Galimberti dichiarata insolvente/ 250 lavoratori e loro famiglie a rischio

La Filcams Cgil punta il dito verso i vertici dell’azienda: “la Galimberti a marchio Euronics di Proprieta del dottor P. Galimberti, pur ricorrendo agli ammortizzatori sociali, non si è mai rilanciata sul mercato del settore soprattutto a causa di inadeguati investimenti, arrivando nelle ultime settimane all’improcedibilità del secondo concordato preventivo”. Il gruppo conta una dozzina di punti vendita dislocati soprattutto a Milano e in Lombardia, con l’aggiunta di un negozio in Veneto. La scorsa settimana i lavoratori si erano ritrovati davanti al Palazzo di giustizia di Milano, con striscioni e cartelli con la scritta: “Ci avete lasciato in mutande”. Secondo Mario Colleoni della Filcams Cgil, serve un intervento del Mise: “Perché in una situazione di questa natura noi auspichiamo che ci sia continuità occupazionale – spiega il rappresentante sindacale a Fanpage.it -. Nel caso in cui ci fossero problematiche auspichiamo che siano attivati gli ammortizzatori sociali per tutelare le lavoratrici e i lavoratori”. Attese nei prossimi giorni importanti novità.

