Eurovision 2021/ Primi 10 finalisti: Norvegia, Russia, Belgio, Malta, Israele, Cipro

Ieri sera, martedì 18 maggio, è andata in onda su Rai 4 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021. Dei 16 artisti che si sono esibiti sul palco dall’Ahoy Arena di Rotterdam, solo 10 hanno conquistato un pass per la finale, combinando il risultato del televoto (50%) e del voto delle giurie nazionali (50%). I primi 10 finalisti sono: Tix con “Fallen Angel” per la Norvegia; Eden Alene con “Set Me Free” per Israele; Manizha con “Russian Woman” per la Russia; Efendi con “Mata Hari” per l’Azerbaijan; Destiny con “Je me casse” per Malta; The Roop con “Discoteque” per la Lituania; Elena Tsagrinou con “El diablo” per Cipro; Tusse con “Voices” per la Svezia; Hooverphonic con “The Wrong Place” per il Belgio e Go_A con “SHUM” per l’Ucraina. Giovedì sera, 20 maggio, si esibiranno altri 17 artisti, di cui dieci di essi si aggiungeranno ai primi finalisti.

Eurovision Song Contest 2021: la finale su Rai 1

La prima semifinale si è aperta con un omaggio a Franco Battiato, scomparso ieri, 18 maggio, a 76 anni. Il cantautore siciliano partecipò all’Eurovision nel 1984, esibendosi assieme ad Alice con il brano “I treni di Tozeur”. Sabato 22 maggio su Rai 1, a partire dalle 20.35, andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2021. L’Italia, insieme ai Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna è qualificata di diritto. Sarà rappresentata dai Måneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021, che partecipano con la canzone “Zitti e buoni”. La vittoria dell’Eurovision Song Contest manca in Italia dal 1990, con il trionfo di Toto Cutugno e la sua “Insieme: 1992”. La prima vittoria dell’Italia risale al 1964 con Gigliola Cinquetti e il brano “Non ho l’età (per amarti)”.

