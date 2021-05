Eurovision 2021, 1a semifinale diretta streaming e tv/ Nazioni, cantanti e finalisti

L’Eurovision Song Contest 2021, da Rotterdam, parte ufficialmente questa sera con la prima semifinale. L’Italia che partecipa con i Maneskin, vincitore del Festival di Sanremo 2021, entrerà in gara direttamente con la finalissima che sarà trasmessa sabato 22 maggio, dalle 20.35 su Raiuno. Questa sera, tuttavia, nel corso della semifinale, sarà possibile guardare un minito dell’esibizione che i Maneskin hanno registrato ieri durante le prove generali. La prima semifinale dell’Eurovision in programma oggi, martedì 16 maggio, sarà trasmessa su Rai 4 alle 20.45. Lo show musicale potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. La prima semifinale dell’Eurovision 2021 può essere seguita anche in radio su Rai Radio2 (e anche in Visual su RaiPlay) con il commento di Ema Stokholma e Saverio Raimondo.

I Paesi in gara nella prima semifinale dell’Eurovision 2021

Sono sedici i Paesi che si esibiranno durante la prima semifinale dell’Eurovision 2021. Dieci Paesi conquisteranno l’accesso alla finalissima di sabato. Nella seconda semifinale, che si svolgerà giovedì 20 maggio, invece, saranno in gara 17 Paesi di cui 10 raggiugeranno la finale. Ai paesi che conquisteranno la finale si uniranno Italia, Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna già in finale di diritto. Ecco i Paesi che si esibiranno questa sera:

01 Lituania, The Roop Discoteque

02 Slovenia, Ana Soklič Amen

03 Russia, Maniža Russian Woman

04 Svezia, Tusse Voices

05 Australia, Montaigne Technicolour

06 Macedonia del Nord, Vasil Here I Stand

07 Irlanda, Lesley Roy Maps

08 Cipro, Elena Tsagkrinou El diablo

09 Norvegia, Tix Fallen Angel

10 Croazia, Albina Tick-Tock

11 Belgio, Hooverphonic The Wrong Place

12 Israele, Eden Alene Set Me Free

13 Romania, Roxen Amnesia

14 Azerbaigian, Efendi Mata Hari

15 Ucraina, Go_A Šum

16 Malta, Destiny Je me casse

