Eurovision 2024, streaming video semifinale 9 maggio/ Come seguirlo oggi in diretta su Youtube e Raiplay

Eurovision 2024: come vedere in diretta Tv la semifinale del 9 maggio

Giovedì 9 maggio, in prima serata, sia riaccendono i riflettori sull’Eurovision 2024. In vista della finalissima dell’11 maggio, questa sera, Raidue trasmette la seconda semifinale dell’Eurovision 2024 durante la quale saranno decretati gli ultimi dieci finalisti che vanno adf aggiungersi ai Big 5, al Paese ospitante e ai dieci finalisti che hanno staccato il biglietto per la finale al termine della prima semifinale. Anche questa sera, la diretta televisiva dell’evento è garantita da Raidue che, a partire dalle 21, al termine dell’anteprima dietro le quinte con Gabriele Corsi, trasmetterà il penultimo capitolo del più grande evento musicale, visto da milioni di telespettatori nel mondo.

FINALISTI EUROVISION 2024, SECONDA SEMIFINALE: CHI SONO?/ Armenia e Israele in finale, Malta non ce la fa

La diretta televisiva della seconda semifinale dell’Eurovision 2024 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, dunque, è garantita da Raidue ma è possibile seguire lo spettacolo anche in streaming con diverse opzioni.

Come vedere in diretta streaming la semifinale dell’Eurovision 2024 su Raiplay e Youtube

La diretta streaming della seconda semifinale dell’Eurovision 2024 può essere seguita su Raiplay, il servizio streaming della Rai, disponibile per tutti i dispositivi, sia come app che come sito internet. Per seguire la diretta streaming dell’Eurovision 2024 basterà collegarsi a Raiplay contemporaneamente alla diretta televisiva. Tuttavia, con il servizio restart, è possibile seguire la diretta steeaminge dell’evento anche se la diretta televisiva è già cominciata.

Diretta Eurovision 2024, seconda semifinale/ Scaletta e cantanti: Israele tra i finalisti, il Belgio fuori!

Inoltre, la diretta streaming è garantita anche dal canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest che trasmette tutto l’evento su You Tube. Infine, l’evento può essere seguito anche in diretta radiofonica su Rai Radio2, visibile sul canale 202 del digitale terrestre e TivùSat con Diletta Parlangeli e Matteo Osso ai microfoni.













© RIPRODUZIONE RISERVATA