Eurovision Song Contest 2023, chi é il vincitore?/ Mengoni in risalita: la classifica

Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni risale nella classifica delle scommesse sul vincitore

Manca poco al via agli Eurovision Song Contest 2023 e, intanto, Marco Mengoni si rileva in risalita nella classifica dei bookmakers sull’ordine di arrivo relativo alla finale della kermesse. Il contest musicale che ha sede nel vecchio continente e di risonanza internazionale si articola di due semifinali e una finale, le prime previste il 9 e l’11 e l’ultima live é invece fissata per il 13 maggio 2023. Gli Eurovision Song Contest si tengono nel Regno Unito, più precisamente live dalla Liverpool Arena e nell’attesa del via al contest, intanto, gli scommettitori rivalutano in positivo la proposta made in Italy candidata alla vittoria dell’Eurofestival, che é rappresenta dall’artista e la canzone vincitori di Sanremo 2023. Ossia Marco Mengoni e Due vite. Tanto che la proposta made in Italy é in risalita nella classifica degli scommettitori sul vincitore dell’Eurovision Song Contest 2023 e ripresa sul portale web https://eurovisionworld.com/odds/eurovision, dove i 37 Paesi in gara si classificano nel seguente ordine di arrivo pronosticato:

1- Svezia, Loreen – Tattoo

2 Finlandia, Käärijä – Cha Cha Cha

3 Ucraina, Tvorchi – Heart of Steel

4 Spagna, Blanca Paloma – Eaea

5 Norvegia, Alessandra – Queen of Kings

6 Israele, Noa Kirel – The Unicorn

7 Austria, Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

8 Repubblica Ceca, Vesna – My Sister’s Crown

9 Francia, La Zarra – Évidemment

10 Regno Unito, Mae Muller – I Wrote A Song

11 Italia, Marco Mengoni – Due vite

12 Armenia, Brunette – Future Lover

13 Svizzera, Remo Forrer – Watergun

14 Georgia, artist: Iru – Echo

15 Serbia, Luke Black – Samo mi se spava

16 Paesi Bassi, Nicolai & Cooper – Burning Daylight

17 Croazia, Let 3 – Mama ŠČ!

18 Australia, Voyager – Promise

19 Moldavia, Pasha Parfeny – Soarele și Luna

20 Germania, Lord Of The Lost – Blood & Glitter

21 Slovenia, Joker Out – Carpe Diem

22 Estonia, Alika – Bridges

23 Cipro, Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

24 Irlanda, Wild Youth – We Are One

25 Polonia, Blanka – Solo

26 Islanda, Diljá – Power

27 Portogallo, Mimicat – Ai Coracao

28 Grecia, Victor Vernicos – What They Say

29 Danimarca, Reiley – Breaking My Heart

30 Lituania, Monika Linkytė – Stay

31 Azerbaijan, TuralTuranX – Tell Me More

32 Belgio, Gustaph – Because of You

33 San Marino, Piqued Jacks – Like An Animal

34 Malta, The Busker – Dance (Our Own Party)

35 Lettonia, Sudden Lights – Aijā

36 Romania, Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

37 Albania, Albina & Familja Kelmendi – Duje.

La Svezia vince gli Eurovision Song Contest 2023?

L’Italia, rappresentata da Marco Mengoni, é in risalita di una posizione dalla 11° alla 12°, mentre la Finlandia sale al secondo podio, con la scivolata dell’Ucraina che ora occupa il terzo posto. La Svezia, intanto, é la favorita tra i concorrenti in corsa, alla vittoria del contest musicale degli Eurovision Song Contest 2023, per molti tra gli innumerevoli sondaggi e pronostici web, inclusa la classifica global degli scommettitori online. E se Loreen dovesse confermarsi vincitrice, l’artista sarebbe alla sua nuova vittoria dopo quella risalente agli Eurovision Song Contest 2012 con Euphoria.

