Meritatissima vacanza quella di Marco Mengoni, che si sta rilassando in Sicilia, precisamente sull’isola di Pantelleria insieme agli amici più cari. I colleghi di Chi lo hanno paparazzato mentre sorride e si diverte, tra fanghi termali e tanto, tanto sole. Del resto, il cantante deve recuperare tutte le energie prima di ripartire per il nuovo tour 2025, che promette grandissimi colpi di scena e come al solito, la perfezione maniacale tipica di Marco Mengoni. Nulla è mai lasciato al caso, e per questo, ogni tanto è giusto anche per lui fermarsi e rilassarsi insieme agli amici di sempre.

Reduce dall’enorme successo del 2024, con un tour mozzafiato, il cantante di Due Vite si è preso una piccola pausa in provincia di Trapani. Qui, fa il bagno nel mare di Pantelleria mentre ride e scherza felicissimo di questo soggiorno spensierato. Dopotutto, Marco Mengoni può stare tranquillo: conosciuto e venerato da tutti per essere la grande stella musicale italiana dell’ultimo decennio, ha già quasi esaurito i biglietti per il concerto del 2025, che lo vedrà ancora una volta girare tuta l’Italia.

Marco Mengoni svela tutto sul tour 2025: “Ecco da che città partiremo”

Una carriera incredibile quella di Marco Mengoni, che solo un anno fa sollevava la coppa della vittoria al Festival di Sanremo 2023, orgogliosissimo di aver portato sul palco una canzone indimenticabile: “Due Vite”. Al fianco di Amadeus, poi, lo abbiamo visto nei panni di co-conduttore al teatro dell’Ariston, dove ci ha emozionati con lo splendido duetto Mengoni-Mahmood. Da poco ha parlato al Tg1, svelando qualche dettaglio in più sul suo tour previsto per il prossimo anno. “Ripartiamo in tour, sono molto contento di ripartire da Napoli”, racconta al telegiornale “Ancora non ho fatto lo Stadio Maradona, non vedo l’ora. Chiuderò il 24 luglio in Sicilia. Non vedo l’ora“.

Amatissimo dai fan, Marco Mengoni aveva pubblicato circa un mese fa un lungo post su Instagram, in cui ringraziava i fan per l’enorme affetto. Una carriera che tocca ormai il sedicesimo anno, e che il cantante si augura di poter arrivare a festeggiare i 50 anni di canzoni insieme al suo pubblico, che da più di una decade lo segue a San Siro. Intanto, la pausa al mare con il migliore amico Marco Torino Greco non può fargli che bene, insieme a tanta skincare naturale e tuffi in mare. Paparazzato dal celebre giornale di Alfonso Signorini, Marco Mengoni non delude mai anche nel suo aspetto fisico: è in ottima forma e ha degli addominali da urlo!