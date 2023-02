Eurovision Song Contest 2023: chi é il vincitore?/ Pronostico: Italia in Top10..

Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni non é tra i candidati favoriti alla vittoria per l’Italia?

Sale l’attesa per l’Eurovision Song Contest 2023, previsto a Liverpool, e intanto tra i competitor in corsa l’Italia non é data tra i favoriti per la vittoria della kermesse. O almeno questo é stando a quanto si rileva ai dati di scommesse online raccolti da Eurovision World, sul vincitore finale dell’evento musicale previsto nel Regno Unito. E tra i più quotati candidati al titolo di vincitore degli Eurovision Song Contest 2023, dove a rappresentare l’Italia é chiamato il vincitore di Sanremo 2023 con Due vite, Marco Mengoni, si impone al primo posto l’Ucraina. Al verdetto delle scommesse dei bookmakers, sul vincitore dell’Eurofestival con in palio il titolo di migliore canzone di risonanza International, l’Italia figura in Top 8 e non é data tra i favoriti alla vittoria.

L’Italia non é la candidata favorita alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2023, dopo Sanremo 2023

L’Italia si trova all’ottavo posto, alle spalle di Regno Unito settimo e Israele ottavo . Al primo posto é l’Ucraina con il duo Tvorchi, il secondo podio per la classifica relativa alle quote di scommesse sul vincitore dell’Eurofestival, abbiamo la Svezia e medaglia di bronzo per la Norvegia, terza con Queen of Kings di Alessandra. Quarta la Finlandia. Quinta la Repubblica Ceca. La classifica e le varie posizioni dettate dalle scommesse, chiaramente fino a maggio potranno subire più volte variazioni e l’Italia potrebbe rifarsi nei pronostici fino al via ufficiale alla gara.

L’Eurovision Song Contest nel 2023 è articolato in due semifinali e una finale che si tengono rispettivamente il 9, l’11 e il 13 maggio 2023 alle ore 21:00 alla Liverpool Arena nel Regno Unito. Nel frattempo, Marco Mengoni non é certo di voler portare all’Eurofestival Due vite in rappresentanza dell’Italia: “Se porterò Due Vita a Liverpool? Non lo so, è troppo presto. – dichiarato l’ex X factoring un primo intervento dopo-Festival di Sanremo 2023 a Domenica In – Ci sto pensando. Vorrei prima tornare in studio a confrontarmi con i musicisti. Se dovesse uscire qualcosa di nuovo, vi dico”.

